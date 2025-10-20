Putyin jobbkeze elmagyarázta, miért lesz Budapesten a békecsúcs

Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, miért Budapestet választották a Putyin és Trump közötti közelgő csúcstalálkozó helyszínéül – írta a Sky News. A politikus szerint azért tartják a magyar fővárosban a békecsúcsot, mert a magyar kormányfő jó kapcsolatot ápol mindkét vezetővel.

Orbán meglehetősen bensőséges kapcsolatot ápol Trump elnökkel, és nagyon konstruktív kapcsolatot Putyin elnökkel”

– mondta. „És ez természetesen nagymértékben hozzájárult ahhoz a megállapodáshoz, amelyet az utolsó telefonbeszélgetés során dolgoztak ki” – tette hozzá Peszkov.

Az elmúlt napokban több ország vezetője is méltatta a budapesti békecsúcs megszervezését. Robert Fico szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kormánya teljes mértékben támogatja a kezdeményezést, és a Trump, valamint Putyin részvételével tervezett találkozó szerinte jelentős előrelépést hozhat a háború lezárásában. „Szlovákia kész segíteni a szervezésben is” – tette hozzá.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök, aki nemrég nagy fölénnyel nyert választást, szintén üdvözölte a békecsúcs hírét. „Orbán Viktor bizonyította, hogy a világ egyik legelismertebb államférfija. Gratulálok neki, hiszen már a sarm-es-sejki békekonferencián is dicsérték vezetői képességeit. Most pedig Donald Trump bejelentette, hogy Zelenszkijjel folytatott megbeszélése után Putyinnal is egyeztetett, és Budapesten találkoznak. Ez rendkívül fontos és biztató fejlemény” – mondta.