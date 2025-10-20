Törtélnemi pillanat, ablak a diplomáciára – a volt osztrák kancellár is megosztott a véleményét a budapesti békecsúcsról

„Budapest lehetőséget kínál a békés rendezésre, amely lehetővé teszi mindkét fél számára a patthelyzet megtörését” – írta Sebastian Kurz volt osztrák kancellár az Euronews hasábjain.

Kurz szerint történelmi pillanatban vagyunk, mivel a budapesti békecsúcs megnyitja az utat a „komoly diplomácia” lehetőségéhez. A volt kancellár szerint „ez a lehetőség nem véletlenül adódott. Ez a globális békemozgalom eredménye, amelyet Trump figyelemre méltó energiával hajt előre. Budapestet szándékosan választották.”

Kurz úgy véli, mivel a háború Európában zajlik, és hatásai közvetlenül érintik kontinensünket, a békés megoldást is itt kell kidolgozni.

Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya joggal lehet büszke arra, hogy a tárgyalások Magyarországon zajlanak. Magyarország biztosítja a gyakorlati feltételeket ahhoz, hogy minden fél az asztalhoz ülhessen. Ez a pragmatikus diplomácia. Amit jelenleg tapasztalunk, messze túlmutat Európán

– fogalmazott.