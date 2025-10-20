Ft
budapesti békecsúcs Orbán Viktor Sebastian Kurz

Törtélnemi pillanat, ablak a diplomáciára – a volt osztrák kancellár is megosztott a véleményét a budapesti békecsúcsról

2025. október 20. 13:26

Sebastian Kurz szerint okkal lehet büszke Orbán Viktor, hogy Magyarországon zajlanak majd a tárgyalások.

2025. október 20. 13:26
null

„Budapest lehetőséget kínál a békés rendezésre, amely lehetővé teszi mindkét fél számára a patthelyzet megtörését” – írta Sebastian Kurz volt osztrák kancellár az Euronews hasábjain.  

Kurz szerint történelmi pillanatban vagyunk, mivel a budapesti békecsúcs megnyitja az utat a „komoly diplomácia” lehetőségéhez. A volt kancellár szerint „ez a lehetőség nem véletlenül adódott. Ez a globális békemozgalom eredménye, amelyet Trump figyelemre méltó energiával hajt előre. Budapestet szándékosan választották.”

Kurz úgy véli, mivel a háború Európában zajlik, és hatásai közvetlenül érintik kontinensünket, a békés megoldást is itt kell kidolgozni.

Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya joggal lehet büszke arra, hogy a tárgyalások Magyarországon zajlanak. Magyarország biztosítja a gyakorlati feltételeket ahhoz, hogy minden fél az asztalhoz ülhessen. Ez a pragmatikus diplomácia. Amit jelenleg tapasztalunk, messze túlmutat Európán

– fogalmazott.

Kurz szerint a Sarm-es-Sejk-i csúcstalálkozó fordulópontot jelentett, és a geopolitikai helyzet alapvetően megváltozott a találkozó eredményeként. Trump most következetesen kihasználja ezt a megváltozott helyzetet Európában.

A tárgyalások alternatívája nem a győzelem, hanem egy olyan háború folytatása, amely már százezrek életét követelte. A szankciók és az elszigetelés nem kényszerítette térdre Oroszországot, de az ország gazdasági helyzete korántsem kedvező”

– fűzte hozzá. Ez a háború nem hoz győzteseket, csak veszteseket mindkét oldalon. Budapest lehetőséget kínál a békés rendezésre, amely lehetővé teszi mindkét fél számára a patthelyzet megtörését. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ez kompromisszumokat igényel, amelyek nem mindenkinek fognak tetszeni. „A politika feladata azonban nem a konfliktusok kezelése, hanem a megoldások megtalálása” – véli a volt kancellár.

Az osztrák politikus szerint Trump a Közel-Keleten bebizonyította, hogy eltökéltséggel áttörések érhetők el.

A történelem aszerint fog ítélni bennünket, hogy volt-e bátorságunk békét teremteni, amikor a lehetőség adott volt”

– üzente Kurz.

Nyitókép forrása: Alex HALADA / AFP

nempolitizalok-0
2025. október 20. 13:55
Tele van a youtube Magyarország politikáját dicsérő, német nyelvű videókkal.
auditorium
2025. október 20. 13:45
Sikerült az osztrákoknak elmarni K-zot a politikai életből, nehogy szimpatizáljon Mo-gal...
