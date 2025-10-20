Szakértői lista: ezeken a helyszíneken lehet a budapesti békecsúcs

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
Horváth József biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, számos körülményt figyelembe kell venni a kiválasztás során.
A Donald Trump amerikai elnök által két héten belüli időpontra jelzett budapesti békecsúcs lehetséges helyszíneiről kérdeztük Horváth József biztonságpolitikai szakértőt. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője elöljáróban elmondta, hogy rengeteg szempontot figyelembe kell venni a megfelelő helyszín kiválasztásához.
A biztonsági szempontok csak az egyik szegmenst képezik, ráadásul ez nem csak arra vonatkozik, hogy adott esetben melyik épület védhető jól.
1, Horváth szerint a Budai Vár adná magát, de ott most építkezés folyik.
2, Amikor a néhai Ferenc pápa nálunk járt, akkor például a Szépművészeti Múzeumban is volt protokolláris találkozó, ám ez a helyszín a jelenlegi eseményre nem alkalmas – folytatta.
3, Horváth József szerint ezeket figyelembe véve a legalkalmasabb a Parlament épülete lenne.
„A Parlamentnek megvan a jól bejáratott őrsége, a közelben van a Duna, a Kossuth téren akár helikopter is le tud szállni, de van mélygarázsa is. Emellett reprezentatív, gyönyörű épület” – sorolta az érveket a szakértő.
4, Ugyanakkor a Karmelita is helyt adhat egy ilyen találkozónak.
Bár itt találhatunk ellenérveket a szűk utcákkal, ami egy konvoj számára kockázati tényező, ráadásul zajlik a már említett építkezés. Ezzel együtt védett személyek tucatjai fordultak meg már ott, bejáratott helynek számít, a biztonsági szerveink is tudják kezelni.
5, Ezen kívül a szakember szerint több minisztérium épülete is szóba jöhet,
6, de akár a Magyar Tudományos Akadémia székháza is a Széchenyi téren.
7, A városon kívül Horváth József a Gödöllői Királyi Kastélyt említette,
de ez is felújításra vár jelenleg.
Amikor hazánk töltötte az be az Unió soros elnöki tisztét, akkor számos programnak adott otthont a kastély – emlékeztetett. „Ferihegyről jól megközelíthető, jól is védhető, ráadásul Budapest életét sem zavarja egy ottani program” – tette hozzá.
Horváth József szerint ugyanakkor a Puskás Aréna nem alkalmas egy ilyen találkozó lebonyolítására. Bár a tavalyi informális uniós csúcsnak helyt adott a stadion, a szükséges reprezentációs célt nem tudná betölteni.
Egy szintbe kell hozni az amerikaiak és az oroszok biztonsági protokollját a magyaréval.
Nyitókép: Putyin és Trump az alaszkai találkozón augusztusban. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP