Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
helyszínek Budapesti békecsúcs karmelita Horváth József Parlament biztonságpolitikai szakértő

Szakértői lista: ezeken a helyszíneken lehet a budapesti békecsúcs

2025. október 20. 20:30

Horváth József biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, számos körülményt figyelembe kell venni a kiválasztás során.

2025. október 20. 20:30

A Donald Trump amerikai elnök által két héten belüli időpontra jelzett budapesti békecsúcs lehetséges helyszíneiről kérdeztük Horváth József biztonságpolitikai szakértőt. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője elöljáróban elmondta, hogy rengeteg szempontot figyelembe kell venni a megfelelő helyszín kiválasztásához.

Budapesti békecsúcs: Trump és Putyin ismét találkozik
Budapesti békecsúcs: Trump és Putyin ismét találkozik // Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Budapesti békecsúcs: a magyar fővárosban Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök fog találkozni

A biztonsági szempontok csak az egyik szegmenst képezik, ráadásul ez nem csak arra vonatkozik, hogy adott esetben melyik épület védhető jól.

  • Figyelembe kell venni a megközelíthetőséget, az alternatív vagy menekülési útvonalak meglétét. 
  • „Milyen lehetőségek vannak a kimenekítésre, akár vízen, akár levegőben? Folyik-e a közelben építkezés, felújítás? A vendégek orvosi ellátása hol oldható meg a legközelebb?”  – sorolta a kutatóintézet vezetője,
  • hangsúlyozva, hogy emellett a protokolláris szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen az egész világ be fog számolni erről a találkozóról.

Ezt is ajánljuk a témában

1, Horváth szerint a Budai Vár adná magát, de ott most építkezés folyik.

2, Amikor a néhai Ferenc pápa nálunk járt, akkor például a Szépművészeti Múzeumban is volt protokolláris találkozó, ám ez a helyszín a jelenlegi eseményre nem alkalmas – folytatta.

3, Horváth József szerint ezeket figyelembe véve a legalkalmasabb a Parlament épülete lenne. 

„A Parlamentnek megvan a jól bejáratott őrsége, a közelben van a Duna, a Kossuth téren akár helikopter is le tud szállni, de van mélygarázsa is. Emellett reprezentatív, gyönyörű épület” – sorolta az érveket a szakértő. 

4, Ugyanakkor a Karmelita is helyt adhat egy ilyen találkozónak.

Bár itt találhatunk ellenérveket a szűk utcákkal, ami egy konvoj számára kockázati tényező, ráadásul zajlik a már említett építkezés. Ezzel együtt védett személyek tucatjai fordultak meg már ott, bejáratott helynek számít, a biztonsági szerveink is tudják kezelni.

5, Ezen kívül a szakember szerint több minisztérium épülete is szóba jöhet, 

6, de akár a Magyar Tudományos Akadémia székháza is a Széchenyi téren. 

7, A városon kívül Horváth József a Gödöllői Királyi Kastélyt említette, 

de ez is felújításra vár jelenleg.

Amikor hazánk töltötte az be az Unió soros elnöki tisztét, akkor számos programnak adott otthont a kastély – emlékeztetett. „Ferihegyről jól megközelíthető, jól is védhető, ráadásul Budapest életét sem zavarja egy ottani program” – tette hozzá. 

Horváth József szerint ugyanakkor a Puskás Aréna nem alkalmas egy ilyen találkozó lebonyolítására. Bár a tavalyi informális uniós csúcsnak helyt adott a stadion, a szükséges reprezentációs célt nem tudná betölteni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Putyin és Trump az alaszkai találkozón augusztusban. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tapeino
2025. október 20. 21:29
Ezt a vörös csíkot hogy lehet eltávolítani az oldal tetejéről???
Válasz erre
1
0
Letmeread
2025. október 20. 21:21
Egy ezres a gödöllői kastélyra 🏰
Válasz erre
0
0
UgyeletesFoApolo
2025. október 20. 21:03
Várkert Bazár... Jól védhető, föld alatt van, tele alagutakkal.
Válasz erre
0
2
hernadvolgyi-2
2025. október 20. 20:56
Szemlőhegyi villa?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!