Szakértői lista: ezeken a helyszíneken lehet a budapesti békecsúcs

1, Horváth szerint a Budai Vár adná magát, de ott most építkezés folyik.

2, Amikor a néhai Ferenc pápa nálunk járt, akkor például a Szépművészeti Múzeumban is volt protokolláris találkozó, ám ez a helyszín a jelenlegi eseményre nem alkalmas – folytatta.

3, Horváth József szerint ezeket figyelembe véve a legalkalmasabb a Parlament épülete lenne.

„A Parlamentnek megvan a jól bejáratott őrsége, a közelben van a Duna, a Kossuth téren akár helikopter is le tud szállni, de van mélygarázsa is. Emellett reprezentatív, gyönyörű épület” – sorolta az érveket a szakértő.