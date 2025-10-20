Ft
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs légtér útvonal Magyarország Vlagyimir Putyin

Európában már mindenki tűkön ül: ezen az útvonalon érkezhet Magyarországra Vlagyimir Putyin

2025. október 20. 12:04

Bár Vlagyimir Putyin nem szerepel EU-s szankciós listán, orosz gépek nem repülhetnek az uniós légtérben, kivéve, ha az adott ország kormányzata külön engedélyt ad.

2025. október 20. 12:04
null

A Budapestre tervezett Trump–Putyin csúcstalálkozó komoly kihívás elé állítja az európai diplomáciát és légiforgalmi hatóságokat – írja a Corriere della Sera.

A cikk megjegyzi:

bár Vlagyimir Putyin orosz elnök nem szerepel EU-s szankciós listán, orosz repülőgépek nem repülhetnek az uniós légtérben, kivéve, ha az adott ország kormányzata külön engedélyt ad. A repülési tervet Moszkvának az Eurocontrolhoz kell benyújtania, de a végső döntés a nemzeti kormányok kezében van. 

Az elemzés szerint Putyin vélhetően Ukrajnát elkerülve, Törökországon és Szerbián keresztül érkezik Budapestre, ami 5000 kilométeres kerülőt és háromórányi plusz utazást jelent. 

Ungváry Zsolt

Mandiner

Idézőjel

„Putyin pincsije” mint házigazda teljesen megfelel az USA elnökének is – ezt azért nehéz kimagyarázni

Szégyelljék magukat, akik ukrán és orosz életek árán egy korrupt, magyarellenes, illegitim színész őrült uralmát hosszabbítanák inkább meg.

Nyitókép: AFP/Orosz elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

