„Putyin pincsije” mint házigazda teljesen megfelel az USA elnökének is – ezt azért nehéz kimagyarázni
Szégyelljék magukat, akik ukrán és orosz életek árán egy korrupt, magyarellenes, illegitim színész őrült uralmát hosszabbítanák inkább meg.
Bár Vlagyimir Putyin nem szerepel EU-s szankciós listán, orosz gépek nem repülhetnek az uniós légtérben, kivéve, ha az adott ország kormányzata külön engedélyt ad.
A Budapestre tervezett Trump–Putyin csúcstalálkozó komoly kihívás elé állítja az európai diplomáciát és légiforgalmi hatóságokat – írja a Corriere della Sera.
A cikk megjegyzi:
bár Vlagyimir Putyin orosz elnök nem szerepel EU-s szankciós listán, orosz repülőgépek nem repülhetnek az uniós légtérben, kivéve, ha az adott ország kormányzata külön engedélyt ad. A repülési tervet Moszkvának az Eurocontrolhoz kell benyújtania, de a végső döntés a nemzeti kormányok kezében van.
Az elemzés szerint Putyin vélhetően Ukrajnát elkerülve, Törökországon és Szerbián keresztül érkezik Budapestre, ami 5000 kilométeres kerülőt és háromórányi plusz utazást jelent.
Nyitókép: AFP/Orosz elnöki sajtószolgálat
