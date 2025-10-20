Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság békecsúcs Magyarország kamat érdek Orbán Viktor

Megválaszolta a nagy kérdést Orbán Viktor: olcsóbb lesz-e a kenyér a békecsúcs miatt?

2025. október 20. 08:04

A miniszterelnök tiszta vizet öntött a pohárba – ezért fontos a béke.

2025. október 20. 08:04
null

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben a közelgő budapesti békecsúcs kapcsán fejtette ki véleményét. „Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de ettől lesz olcsóbb a kenyér?” – tette fel a költői kérdést Orbán Viktor, utalva a békecsúcs bejelentése óta a kákán is csomót kereső baloldali elemzőkre és politikusokra. Ezt követően mérlegre tette a háború gazdasági hatásait.

Az orosz–ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot veszített. Ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz, kilőtt az infláció, veszítettünk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, és drágább lett az ország finanszírozása

– írta a miniszterelnök.

„Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik” – tette hozzá, majd kiemelte, hogy a magyar gazdaság ebben az esetben végre fellélegezhetne, és visszatérhetne a háború előtti növekedési pályára. „Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz” – tette hozzá.

Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. Tegyünk meg mindent érte! 

– zárta bejegyzését a miniszterelnök.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan3
2025. október 20. 10:00
@CirmoS "Dundinak a sarki kurva anyádat szólítod ugye? Büdöspofájú agyhalott! Takarodj a hvg- re frusztrált idióta, ott okoskodj az agyhalott csürhéddel! Jövőre pedig ismét el lesz kenve a szátok, hogy utána újabb négy évig toporzékolj! Bár remélhetőleg addig agyvérzést kapsz birka!🐑🐑🐑🐑 🍼🍼🍼🍼" Akkor most fuss neki annak újra, amit ideokádtál, és határozd meg, hogy ki az aki frusztrált idióta, és ki kap hamarosan agyvérzést. Erős volt a hétvége Zánkán?
Válasz erre
0
1
Citromsav
•••
2025. október 20. 09:49 Szerkesztve
Az élelmiszerek árát általában 1 gombóc fagyi árához hasonlítom. Ha az 600-700 Ft, akkor elgondolkodtató, hogy 1 kg kenyér mennyire drága.
Válasz erre
1
0
Héja
2025. október 20. 09:39
Tiszta, világos okfejtés. Vinnyogjatok ballibek & tiszások.
Válasz erre
1
0
dejavu
2025. október 20. 09:35
balbako_dejavu 2025. október 20. 09:22 Miért vége a háborúnak faszfej? A Szaros lefújta? természetesen nincs diktatúra de ti egyáltalán nem bánnátok, sötét tanyasi.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!