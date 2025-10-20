Megválaszolta a nagy kérdést Orbán Viktor: olcsóbb lesz-e a kenyér a békecsúcs miatt?

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben a közelgő budapesti békecsúcs kapcsán fejtette ki véleményét. „Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de ettől lesz olcsóbb a kenyér?” – tette fel a költői kérdést Orbán Viktor, utalva a békecsúcs bejelentése óta a kákán is csomót kereső baloldali elemzőkre és politikusokra. Ezt követően mérlegre tette a háború gazdasági hatásait.

Az orosz–ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot veszített. Ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz, kilőtt az infláció, veszítettünk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, és drágább lett az ország finanszírozása

– írta a miniszterelnök.

„Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik” – tette hozzá, majd kiemelte, hogy a magyar gazdaság ebben az esetben végre fellélegezhetne, és visszatérhetne a háború előtti növekedési pályára. „Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz” – tette hozzá.