Budapesti békecsúcs Magyarország Milorad Dodik Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Franciaországból érkezett: Magyarország kulcsszereplővé léphet elő, ez a találkozó mindent megváltoztathat

2025. október 20. 11:05

A meghatározó francia lap szerint Budapest geopolitikai súlyponttá válhat a békecsúcs során, Szerbiában pedig Magyarország évszázados diplomáciai sikeréről írnak.

2025. október 20. 11:05
null

Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnöke dicsérte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, szerinte a tervezett budapesti Putyin-Trump találkozó Magyarország évszázados diplomáciai sikere – írja a Kurir.

 A Le Monde nyomtatott kiadása is azt állítja, hogy

a budapesti békecsúccsal Magyarország fővárosa geopolitikai súlyponttá válhat a tárgyalások során.

Elsőként Alekszandar Vucsics szerb elnök telefonon gratulált Orbán Viktornak a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti béketalálkozó megszervezéséhez, kiemelve az esemény történelmi jelentőségét és Orbán szervezői képességeit.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

