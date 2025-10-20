Franciaországból érkezett: Magyarország kulcsszereplővé léphet elő, ez a találkozó mindent megváltoztathat

Megérkezett az első telefon: máris gratuláltak Orbán Viktornak a budapesti békecsúcsért
Történelmi jelentőségű esemény következik Magyarországon.
A meghatározó francia lap szerint Budapest geopolitikai súlyponttá válhat a békecsúcs során, Szerbiában pedig Magyarország évszázados diplomáciai sikeréről írnak.
Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnöke dicsérte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, szerinte a tervezett budapesti Putyin-Trump találkozó Magyarország évszázados diplomáciai sikere – írja a Kurir.
A Le Monde nyomtatott kiadása is azt állítja, hogy
a budapesti békecsúccsal Magyarország fővárosa geopolitikai súlyponttá válhat a tárgyalások során.
Elsőként Alekszandar Vucsics szerb elnök telefonon gratulált Orbán Viktornak a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti béketalálkozó megszervezéséhez, kiemelve az esemény történelmi jelentőségét és Orbán szervezői képességeit.
