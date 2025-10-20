Ft
10. 20.
hétfő
Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Budapesti békecsúcs Brüsszel Szijjártó Péter Európai Unió

Ettől mindenkinek arcára fagy a mosoly Brüsszelben: a világ kihívásainak megoldásában nem osztottak lapot az EU-nak

2025. október 20. 16:16

Szijjártó Péter szerint tanácstalanság és irigység uralkodik az uniós vezetők körében.

2025. október 20. 16:16
A világ előtt álló jelenlegi nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az Európai Uniónak, így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a feszültséget – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a kollégái továbbra is a háborús pszichózis állapotában vannak, így a budapesti békecsúcs kapcsán „zavar, tanácstalanság és irigység uralkodott el, illetve mindennek a szánalmas leplezési szándéka”.

Értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy egyes résztvevők nevetés nélkül olyan kijelentéseket tudtak tenni, hogy „nem az a lényeg, hogy Budapesten milyen döntés születik, mivel a stratégiai döntések az Európai Unió asztalánál születnek”, valamint hogy „az európai stratégia működik”

A világ előtt álló nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az Európai Uniónak,

és így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a háborús feszültséget. Az ilyen szereplőt soha nem hívják meg azokra a helyekre, ahol a békét csinálják” – vélekedett. „Az Európai Unió továbbra sem arra helyezi a fókuszt, hogy sikeres legyen az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozója. Az európaiak nem arra helyezik a fókuszt, s nem is érdekeltek abban, hogy a budapesti béke-csúcstalálkozó valóban békét hozzon, és én a mai felszólalásokból arra kell, hogy következtessek, hogy az európai politikusok egy jelentős része nagyon sok mindent, sőt minden tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében, hogy megakadályozzák eleve ennek a csúcstalálkozónak a létrejöttét” – folytatta.

„Ahelyett, hogy örülnének, hogy újabb amerikai-orosz csúcs lesz, ahelyett, hogy örülnének annak, hogy újabb nagy lépést lehet tenni a béke irányába, az európai politikusok továbbra is a háború folytatását és meghosszabbítását támogatják” – tette hozzá. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ismét ki lett adva a jelszó, hogy még több pénzt és még több fegyvert kell küldeni Ukrajnába, és ahogy telik az idő, úgy válnak egyre esztelenebbé a számok és az ötletek.

„Ukrajna 60 milliárd eurót követel magának további fegyverkezésre. Ez mintegy 24 ezer milliárd forint. Egy esztelen összeg (…) Azt akarják most az Európai Unióban, hogy a tagállamok védelmi képességeinek erősítésére szánt közös európai hitelt az európai országok saját védelmi képességeik fejlesztése helyett inkább Ukrajna felfegyverzésére költsék. Ez egészen elképesztő” – hangsúlyozta. „Ahogy az is világossá vált, hogy a következő két évre az ukrán állam működtetésére 130 milliárd eurót céloznának meg átutalni az európai adófizetők pénzéből” – jegyezte meg. Szijjártó Péter kifejtette, hogy emellett nyilván majd lépéseket tesznek „az úgynevezett befagyasztott orosz vagyon” felhasználásának irányába is, ami a várható ellenlépések miatt súlyos veszélyt jelentene.

(MTI)

Nyitókép forrása: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

