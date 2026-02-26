Ft
02. 26.
csütörtök
02. 26.
csütörtök
nemzeti petíció Vitályos Eszter Kormányinfó

Több mint félmilliónál jár a nemzeti petíciót kitöltő magyarok száma

2026. február 26. 13:41

Ezzel mondhatunk csak nemet Ukrajnának és Brüsszelnek – hangzott el a Kormányinfón.

2026. február 26. 13:41
null

Mostanra már több mint ötszázezren küldték vissza a nemzeti petíciót – közölte a kormányinfón Vitályos Eszter.

A kormányszóvivő kiemelte: csak a nemzeti petíció kitöltésével lehet három fontos kérdésben is nemet mondani Brüsszelnek:

  1. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
  2. Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
  3. Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A nemzeti petíció azért is kiemelt fontosságú, mert az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amelynek felvételét az unióba már 2027-re tervezi Brüsszel.

A nemzeti petíciót már több mint 500 ezren küldték vissza. Töltsük ki minél többen!”

– mondta Vitályos Eszter.

A nemzeti petíciót március 23-ig lehet kitölteni.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

lemez
2026. február 26. 13:46
Mi meg sem kaptuk.Hogy is postázzák?
Lami66
2026. február 26. 13:45
Tölteném, ha eljutott volna hozzánk. Ugy látszik tisza szimpatizáns van a boríték kihordási folyamatban
