Több mint félmilliónál jár a nemzeti petíciót kitöltő magyarok száma

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Ezzel mondhatunk csak nemet Ukrajnának és Brüsszelnek – hangzott el a Kormányinfón.
Mostanra már több mint ötszázezren küldték vissza a nemzeti petíciót – közölte a kormányinfón Vitályos Eszter.
A kormányszóvivő kiemelte: csak a nemzeti petíció kitöltésével lehet három fontos kérdésben is nemet mondani Brüsszelnek:
A nemzeti petíció azért is kiemelt fontosságú, mert az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amelynek felvételét az unióba már 2027-re tervezi Brüsszel.
A nemzeti petíciót már több mint 500 ezren küldték vissza. Töltsük ki minél többen!”
– mondta Vitályos Eszter.
A nemzeti petíciót március 23-ig lehet kitölteni.
