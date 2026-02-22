Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború magyarországnak nemzeti petíció nemzeti

Elképesztő számot közöltek a nemzeti petícióról!

2026. február 22. 10:18

Már több mint 350 ezren küldték vissza a nemzeti petíciót – közölte a Fidesz.

2026. február 22. 10:18
null

Már több mint 350 ezren töltötték ki a nemzeti petíciót – közölte a Fidesz a közösségi oldalán. 

Bárdosi Sándor mindenkit erre biztat

Hamarosan mindenkihez megérkezik a Nemzeti Petíció, aminek kitöltése minden magyar számára kiemelkedően fontos. Bárdosi Sándor korábban elárulta, hogy ő biztosan kitölti, mivel nem szeretné, ha magasabb rezsit kellene fizetni egy háború miatt, amihez Magyarországnak semmi köze nincsen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Nemsokára megjönnek a Nemzeti Petíciós kérdőívek. Én vissza fogom az enyémet küldeni és neked is ezt javaslom. Először is szeretnéd-e ezt a háborút finanszírozni? Mert én egy percig se tovább. Nem szeretnék egy forintot se költeni a háborúra. Egyszerű lesz megválaszolni akkor az első kérdést. Szeretnéd-e Ukrajnát finanszírozni? A működését finanszírozni? Én nem szeretném. Van nekem saját családom, van nekem, akire költsem a nehezen megkeresett pénzemet. Úgyhogy köszönöm szépen, nem szeretném Ukrajnát finanszírozni. Emiatt az ukrán-orosz háború miatt szeretnél-e magasabb rezsiárakat? Mert én nem. Nem szeretnék többért tankolni, nem szeretnék többért fűteni

— jegyezte meg a birkózó.

Bárdosi Sándor felhívta követői figyelmét, hogy mit kell tenni, ha egyetértesz és akkor is, ha nem. „Ha te is így gondolkozol, akkor tudod, hogy hogyan töltsd ki, de egyébként mindenki töltse ki, mert ez nagyon fontos. Ezt hívják úgy, hogy demokrácia” - mondta közösségi oldalán az olimpiai ezüstérmes birkózó, amelyet a Bors idézett.

Nyitókép: MTI
 

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. február 22. 12:57
Háborút finanszírozni vétek.
Válasz erre
0
0
angie1
2026. február 22. 12:47
Nem baj, majd jön a neten kitöltés!
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. február 22. 12:32
A szarosok kilopják a potaládákból.
Válasz erre
1
0
iphone-13
2026. február 22. 11:44
elég kevés
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!