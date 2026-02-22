Elképesztő számot közöltek a nemzeti petícióról!

Már több mint 350 ezren töltötték ki a nemzeti petíciót – közölte a Fidesz a közösségi oldalán.

Bárdosi Sándor mindenkit erre biztat

Hamarosan mindenkihez megérkezik a Nemzeti Petíció, aminek kitöltése minden magyar számára kiemelkedően fontos. Bárdosi Sándor korábban elárulta, hogy ő biztosan kitölti, mivel nem szeretné, ha magasabb rezsit kellene fizetni egy háború miatt, amihez Magyarországnak semmi köze nincsen.