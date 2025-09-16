SZJA-mentesség: fontos határidő közeleg, mutatjuk, mire kell figyelni!

Október 1-jétől teljes személyi jövedelemadó-mentesség illeti meg a három gyermeket nevelő édesanyákat a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmeik után – jelentette be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A kedvezmény érinti többek között a munkabért, a vállalkozói kivétet, a megbízási díjat és az őstermelői tevékenységből származó jövedelmet is.

A jogosultság minden olyan édesanyára kiterjed, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermeket nevel, és utánuk családi pótlékra jogosult, illetve legalább 12 éven keresztül jogosult volt.

Így azok is igénybe vehetik a kedvezményt, akiknek gyermekei már felnőttek.

A NAV hangsúlyozta: a háromgyermekes anyák adókedvezménye minden más kedvezményt megelőz, azt elsőként kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a család jelenleg jogosult három gyermek után családi pótlékra, akkor a családi kedvezmény mellett havonta akár 148.500 forintos megtakarítás is elérhető.