SZJA-mentesség: fontos határidő közeleg, mutatjuk, mire kell figyelni!

Október 1-jétől teljes személyi jövedelemadó-mentesség illeti meg a három gyermeket nevelő édesanyákat a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmeik után – jelentette be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
A kedvezmény érinti többek között a munkabért, a vállalkozói kivétet, a megbízási díjat és az őstermelői tevékenységből származó jövedelmet is.
A jogosultság minden olyan édesanyára kiterjed, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermeket nevel, és utánuk családi pótlékra jogosult, illetve legalább 12 éven keresztül jogosult volt.
Így azok is igénybe vehetik a kedvezményt, akiknek gyermekei már felnőttek.
A NAV hangsúlyozta: a háromgyermekes anyák adókedvezménye minden más kedvezményt megelőz, azt elsőként kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a család jelenleg jogosult három gyermek után családi pótlékra, akkor a családi kedvezmény mellett havonta akár 148.500 forintos megtakarítás is elérhető.
Azok az édesanyák, akik már az októberi jövedelmüket is szja-mentesen szeretnék megkapni, az adóelőleg-nyilatkozatot az online ONYA rendszeren keresztül adhatják be.
A kedvezményt év közben, a munkáltatónál is lehet érvényesíteni, vagy utólag, a jövő évi adóbevallásban egy összegben.
A hatóság közölte: már elérhető a NAV frissített információs füzete, amely részletesen tartalmazza a háromgyermekes anyák számára biztosított adómentesség feltételeit és gyakorlati tudnivalóit.
Mint ismert: áprilisban elfogadta az Országgyűlés az anyák kedvezményeiről szóló, kormánypárti képviselők által kezdeményezett törvénymódosításokat, így idén októbertől a háromgyermekes anyák, jövőre pedig a 30 éven aluli egygyermekesek és a 40 éven aluli kétgyermekesek kapnak szja-mentességet, illetve adómentes lesz a gyermekgondozási díj (gyed), az örökbefogadói díj, valamint a csecsemőgondozási díj (csed) is, és ez utóbbit a gyermek három hónapos kora után munka mellett is igénybe lehet majd venni. A törvénymódosítások indoklása szerint az adócsökkentés elsődleges célja a gyermekes családok anyagi támogatása, az anyák megbecsülése és terheik csökkentése, legyenek akárhány évesek is. Az elfogadott jogszabályok szerint idén október 1-jétől mentesülnek a személyi jövedelemadó (szja) megfizetése alól a háromgyermekes anyák, életkoruktól függetlenül. A mentességet a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének jelenleg hatályos feltételeivel megegyezően vezetik be. A kétgyermekes anyák szja-mentességét négy lépcsőben léptetik életbe: a 40 év alatti kétgyermekes anyák 2026. január 1-jétől lesznek adómentesek, 2027-től a 40 és 50 év közöttiek, 2028-tól az 50 és 60 év közöttiek, 2029 januárjától pedig a 60 év felettiek kapnak adómentességet.
