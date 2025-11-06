Kimondta a vezető politikus, kinek a hívására ülne tárgyalóasztalhoz Putyin
2025. november 06. 11:31
John Healey brit védelmi miniszter szerint Donald Trumpnak kulcsszerepe lehet az ukrajnai háború lezárásában. A tárcavezető úgy véli, Putyin csak Trump felhívására lenne hajlandó leülni a tárgyalóasztalhoz, és ez jelentheti a béke esélyét.
A brit védelmi miniszter, John Healey szerint Donald Trump képes lehet rávenni Putyint, hogy béketárgyalásokba kezdjen az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. Healey a Politicónak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Trump elnök az a személy, aki rá tudja venni Putyint, hogy leüljön a tárgyalóasztalhoz, és aki potenciálisan véget tud vetni a harcoknak.”
Healey szerint a volt amerikai elnök korábban is bizonyította közvetítői képességeit, amikor szerepet vállalt az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet előmozdításában. A brit tárcavezető hangsúlyozta, hogy az úgynevezett Hajlandók Koalíciója folyamatosan frissíti terveit, hogy
„valóban készen álljunk a béke pillanatában közbelépni és segíteni annak biztosítását.”
A koalíció központja Párizsban működik, ahol brit katonai vezetők is dolgoznak. Healey minderről Norvégiából Párizsba tartó repülőúton beszélt, ahol az új francia védelmi miniszterrel találkozott.
Putyin szerepe a háború lezárásában
A brit miniszter kijelentései szerint Putyin továbbra sem mutat hajlandóságot a tárgyalásra, mióta elmaradt a tervezett találkozója Trumppal Magyarországon. Az amerikai elnök azóta szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, ami tovább fokozta a feszültséget Moszkva és Washington között.
A helyzetet súlyosbítja, hogy mindkét fél a nukleáris fegyverkísérletek újraindításával fenyeget.
Ennek ellenére Trump legutóbbi, Hszi Csin-pinggel tartott megbeszélésén azt mondta, az Egyesült Államok és Kína közösen dolgozik a háború befejezésén, de „néha hagyni kell, hogy harcoljanak.” A brit kormány mindazonáltal bízik abban, hogy a nemzetközi partnerek készek lesznek a béke támogatására, ha egyszer Putyin valóban hajlandó lesz leülni tárgyalni.