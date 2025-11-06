Kimondta a vezető politikus, kinek a hívására ülne tárgyalóasztalhoz Putyin

A brit védelmi miniszter, John Healey szerint Donald Trump képes lehet rávenni Putyint, hogy béketárgyalásokba kezdjen az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. Healey a Politicónak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Trump elnök az a személy, aki rá tudja venni Putyint, hogy leüljön a tárgyalóasztalhoz, és aki potenciálisan véget tud vetni a harcoknak.”

John Healey brit védelmi miniszter szerint Putyin csak Donald Trump hívására lenne hajlandó béketárgyalásra.

Forrás: Olesya KURPYAYEVA / AFP

Healey szerint a volt amerikai elnök korábban is bizonyította közvetítői képességeit, amikor szerepet vállalt az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet előmozdításában. A brit tárcavezető hangsúlyozta, hogy az úgynevezett Hajlandók Koalíciója folyamatosan frissíti terveit, hogy

„valóban készen álljunk a béke pillanatában közbelépni és segíteni annak biztosítását.”

A koalíció központja Párizsban működik, ahol brit katonai vezetők is dolgoznak. Healey minderről Norvégiából Párizsba tartó repülőúton beszélt, ahol az új francia védelmi miniszterrel találkozott.