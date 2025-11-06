Ft
Putyin orosz-ukrán háború béketárgyalás Trump

Kimondta a vezető politikus, kinek a hívására ülne tárgyalóasztalhoz Putyin

2025. november 06. 11:31

John Healey brit védelmi miniszter szerint Donald Trumpnak kulcsszerepe lehet az ukrajnai háború lezárásában. A tárcavezető úgy véli, Putyin csak Trump felhívására lenne hajlandó leülni a tárgyalóasztalhoz, és ez jelentheti a béke esélyét.

2025. november 06. 11:31
null

A brit védelmi miniszter, John Healey szerint Donald Trump képes lehet rávenni Putyint, hogy béketárgyalásokba kezdjen az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. Healey a Politicónak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Trump elnök az a személy, aki rá tudja venni Putyint, hogy leüljön a tárgyalóasztalhoz, és aki potenciálisan véget tud vetni a harcoknak.”

John Healey brit védelmi miniszter szerint Putyin csak Donald Trump hívására lenne hajlandó béketárgyalásra.
John Healey brit védelmi miniszter szerint Putyin csak Donald Trump hívására lenne hajlandó béketárgyalásra.
Forrás: Olesya KURPYAYEVA / AFP

Healey szerint a volt amerikai elnök korábban is bizonyította közvetítői képességeit, amikor szerepet vállalt az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet előmozdításában. A brit tárcavezető hangsúlyozta, hogy az úgynevezett Hajlandók Koalíciója folyamatosan frissíti terveit, hogy 

„valóban készen álljunk a béke pillanatában közbelépni és segíteni annak biztosítását.”

A koalíció központja Párizsban működik, ahol brit katonai vezetők is dolgoznak. Healey minderről Norvégiából Párizsba tartó repülőúton beszélt, ahol az új francia védelmi miniszterrel találkozott.

Putyin szerepe a háború lezárásában

A brit miniszter kijelentései szerint Putyin továbbra sem mutat hajlandóságot a tárgyalásra, mióta elmaradt a tervezett találkozója Trumppal Magyarországon. Az amerikai elnök azóta szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, ami tovább fokozta a feszültséget Moszkva és Washington között.

A helyzetet súlyosbítja, hogy mindkét fél a nukleáris fegyverkísérletek újraindításával fenyeget. 

Ennek ellenére Trump legutóbbi, Hszi Csin-pinggel tartott megbeszélésén azt mondta, az Egyesült Államok és Kína közösen dolgozik a háború befejezésén, de „néha hagyni kell, hogy harcoljanak.” A brit kormány mindazonáltal bízik abban, hogy a nemzetközi partnerek készek lesznek a béke támogatására, ha egyszer Putyin valóban hajlandó lesz leülni tárgyalni.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

Reszelő Aladár
2025. november 06. 14:09
Á csak nem a hajlandók koalíciója? Nem ők azok, akik minden eredjükkel megpróbálják a háborúban tartani Ukrajnát? Akik napra napra meggyőzik az ukrán vezetést, hogy jobb értük megdögleni, mint Putyin alatt élni?
zsocc44
2025. november 06. 14:07
Vagyis a brit tudo… izé hírszerz… na hadügyminiszter (nem röhög!) elismerte, hogy az egész EU+NATO+USA+az apró, nem képes megfékezni a gyalásó mosógép kombóval és csődbe ment állammal halott/őrült/rákos Putyint legyőzni… kellemetlen, ennél csak az új flanszija akárki a kellemetlenebb, ki tudja meddig fog akármi lenni?!
nemugatolmerkapol
2025. november 06. 13:15 Szerkesztve
Putyinnak nem sürgős. Mivel Ukrajna működtetése hosszú távon a nyugat részéről fenntarthatatlan. A nyugat ugyanolyan csúfosan fog Ukrajnából kivonulni, mint Amerika Afganisztánból.
dejavu
2025. november 06. 13:14
ki? Sztálin?
