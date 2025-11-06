EXKLUZÍV! Ez a tétje a washingtoni tárgyalásoknak – Orbán Viktor a Mandinernek

Orbán Viktor Kacsoh Dániel kérdéseire válaszolva elmondta: a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.

Hangsúlyozta, a rezsicsökkentés megvédése „élet-halál kérdés” lehet a magyar családok számára, miközben a kormány továbbra is a teljes foglalkoztatottságot és a példátlan adókedvezményeket tekinti gazdaságpolitikai alapnak.

Orbán Viktor szerint „történelmi kísérlet” zajlik a nyugati világban: a hagyományos, keresztény értékeket tisztelő, modern kormányzás visszatérése, amelyben Magyarország és az Egyesült Államok – Donald Trump vezetésével – közös úton jár.

Nézze meg az interjút a Mandiner YouTube-csatornáján!