11. 06.
csütörtök
Magyarország Donald Trump Orbán Viktor Kacsoh Dániel Egyesült Államok

EXKLUZÍV! Ez a tétje a washingtoni tárgyalásoknak – Orbán Viktor a Mandinernek

2025. november 06. 15:19

A miniszterelnök a repülőn nyilatkozott lapunknak, útban Washington felé.

2025. november 06. 15:19
null

Orbán Viktor Kacsoh Dániel kérdéseire válaszolva elmondta: a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.

 Hangsúlyozta, a rezsicsökkentés megvédése „élet-halál kérdés” lehet a magyar családok számára, miközben a kormány továbbra is a teljes foglalkoztatottságot és a példátlan adókedvezményeket tekinti gazdaságpolitikai alapnak.

Orbán Viktor szerint „történelmi kísérlet” zajlik a nyugati világban: a hagyományos, keresztény értékeket tisztelő, modern kormányzás visszatérése, amelyben Magyarország és az Egyesült Államok – Donald Trump vezetésével – közös úton jár.

Nézze meg az interjút a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

