11. 12.
szerda
11. 12.
szerda
delegáció kárpátaljai magyarok ukrán Budapest

Ukrán delegáció érkezett Budapestre: a béke is szóba került a tárgyaláson

2025. november 12. 12:23

„A párbeszéd csak előre vihet” – olvasható Magyar Levente posztjában.

2025. november 12. 12:23
null

Magyar Levente közösségi oldalán közölte, hogy Budapesten fogadta a Roman Saray, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke vezette ukrán delegációt.

Elsősorban is Magyarország és Kárpátalja széleskörű, a háború ellenére is eredményeket hozó együttműködését tekintettük át, a jövőbeli lehetőségeket is beleértve”

– árulta el a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára.

„Mind a kormányzók, mind a tanácselnökök megtették és megteszik a tőlük telhetőt azért, hogy a rendkívüli viszonyok közepette is megőrizzék a viszonylagos békét a régióban. A határ közelében élők – így kárpátaljai magyar honfitársaink – és a két ország között közlekedők életét megkönnyítő közúti és vasúti fejlesztések, valamint a közös gazdasági és humanitárius projektek bizonyítékot jelentenek arra, hogy a partnerség a legnehezebb időket is kiállja” – olvasható Magyar Levente posztjában.

Nyitókép: Facebook/Magyar Levente

 

kispufi-2
2025. november 12. 13:53
Azt hittem az ukrán delegációban a szemüveges nőről így elsőre, hogy a Gerzsenyi. Mondjuk nem mintha meglepne.
nempolitizalok-0
2025. november 12. 13:35
Az orosz delegáció az érdekes, nem az ukrán.
csapláros
2025. november 12. 13:30
Vagyis egy magyar-magyar találkozó volt, ahogyan az a tótok esetében is nem egyszer előfordult a kádári időkben. A béke is szóba került ? Abban az értelemben, hogy mit is veszítenek és veszítünk a háborúval, minden bizonnyal. Abban azonban valszeg nem, hogy a régió kimondva az elszakadását Ukrajnától Magyarország föderatív autonóm tartományaként (külön Alaptörvény, külön tartományi gyűlés stb.) mit is nyerhetne a schengeni határokon belül.
tapir32
•••
2025. november 12. 13:30 Szerkesztve
Az EU minden Ukrajnának juttatott eurójában benne van a magyar emberek pénze. Méghogy nem támogatjuk Ukrajnát!
