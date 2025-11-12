Ukrán delegáció érkezett Budapestre: a béke is szóba került a tárgyaláson

Magyar Levente közösségi oldalán közölte, hogy Budapesten fogadta a Roman Saray, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke vezette ukrán delegációt.

Elsősorban is Magyarország és Kárpátalja széleskörű, a háború ellenére is eredményeket hozó együttműködését tekintettük át, a jövőbeli lehetőségeket is beleértve”

– árulta el a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára.

„Mind a kormányzók, mind a tanácselnökök megtették és megteszik a tőlük telhetőt azért, hogy a rendkívüli viszonyok közepette is megőrizzék a viszonylagos békét a régióban. A határ közelében élők – így kárpátaljai magyar honfitársaink – és a két ország között közlekedők életét megkönnyítő közúti és vasúti fejlesztések, valamint a közös gazdasági és humanitárius projektek bizonyítékot jelentenek arra, hogy a partnerség a legnehezebb időket is kiállja” – olvasható Magyar Levente posztjában.