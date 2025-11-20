Ft
Washington olyan békekeretet vázolt fel, amely bizonyos ukrán területi és politikai engedményeket is tartalmazna

2025. november 20. 16:32

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége továbbra is kifejezetten arra készül, hogy a béketárgyalások folyamatában Budapest lesz a Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíne.

2025. november 20. 16:32
Orbán Balázs
Orbán Balázs
„Az elmúlt napokban látványosan felgyorsultak a béketárgyalással kapcsolatos diplomáciai mozgások. 

A Wall Street Journal arról számol be, hogy az amerikai elnök magas szintű katonai delegációt küldött Európába, amely Németországban vett részt hírszerzési tájékoztatón, illetve Lengyelországba is ellátogatott, és innen érkezett Ukrajnába, hogy újabb lendületet adjon a béketárgyalásoknak. A lap szerint Washington abban bízik, hogy a katonai csatornákon keresztül nagyobb lehet a mozgástér a rendezés felé. 

A Reuters ezzel párhuzamosan arról számolt be, hogy Washington olyan békekeretet vázolt fel, amely bizonyos ukrán területi és politikai engedményeket is tartalmazna, cserébe a biztonsági garanciákért. A hírügynökség által idézett források szerint ezek »nehéz, de szükséges« kompromisszumok, amelyek a tartós béke irányába mutatnak. 

A háború immár negyedik éve tart, és a nemzetközi sajtó értékelése szerint mindkét fél katonai és gazdasági kimerülése közelíti a diplomáciai megoldást. A Wall Street Journal szerint az amerikai elnök célja egyértelmű: »megállítani a vérontást és megkötni a megállapodást«.

A napokban arról is érkezett hír, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége továbbra is kifejezetten arra készül, hogy a béketárgyalások folyamatában Budapest lesz a Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíne. Magyarország változatlanul kész minden segítséget megadni a béketárgyalásokhoz. 

A magyar álláspont világos: mielőbb békét!”

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

 

