A Reuters ezzel párhuzamosan arról számolt be, hogy Washington olyan békekeretet vázolt fel, amely bizonyos ukrán területi és politikai engedményeket is tartalmazna, cserébe a biztonsági garanciákért. A hírügynökség által idézett források szerint ezek »nehéz, de szükséges« kompromisszumok, amelyek a tartós béke irányába mutatnak.

A háború immár negyedik éve tart, és a nemzetközi sajtó értékelése szerint mindkét fél katonai és gazdasági kimerülése közelíti a diplomáciai megoldást. A Wall Street Journal szerint az amerikai elnök célja egyértelmű: »megállítani a vérontást és megkötni a megállapodást«.

A napokban arról is érkezett hír, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége továbbra is kifejezetten arra készül, hogy a béketárgyalások folyamatában Budapest lesz a Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíne. Magyarország változatlanul kész minden segítséget megadni a béketárgyalásokhoz.