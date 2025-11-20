Kiszivárgott Trump titkos ukrajnai béketerve – Európa sokkot kapott a 28 ponttól
Eddig hétpecsétes titok volt, most azonban minden kiderült.
Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége továbbra is kifejezetten arra készül, hogy a béketárgyalások folyamatában Budapest lesz a Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíne.
„Az elmúlt napokban látványosan felgyorsultak a béketárgyalással kapcsolatos diplomáciai mozgások.
A Wall Street Journal arról számol be, hogy az amerikai elnök magas szintű katonai delegációt küldött Európába, amely Németországban vett részt hírszerzési tájékoztatón, illetve Lengyelországba is ellátogatott, és innen érkezett Ukrajnába, hogy újabb lendületet adjon a béketárgyalásoknak. A lap szerint Washington abban bízik, hogy a katonai csatornákon keresztül nagyobb lehet a mozgástér a rendezés felé.
A Reuters ezzel párhuzamosan arról számolt be, hogy Washington olyan békekeretet vázolt fel, amely bizonyos ukrán területi és politikai engedményeket is tartalmazna, cserébe a biztonsági garanciákért. A hírügynökség által idézett források szerint ezek »nehéz, de szükséges« kompromisszumok, amelyek a tartós béke irányába mutatnak.
A háború immár negyedik éve tart, és a nemzetközi sajtó értékelése szerint mindkét fél katonai és gazdasági kimerülése közelíti a diplomáciai megoldást. A Wall Street Journal szerint az amerikai elnök célja egyértelmű: »megállítani a vérontást és megkötni a megállapodást«.
A magyar álláspont világos: mielőbb békét!”
Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala