Közel-Keleti Békemegállapodás Donald Trump Amerikai Egyesült Államok szövetséges Orbán Viktor

Donald Trump Egyiptomban megjósolta: ez lesz a magyar választások eredménye! (VIDEÓ)

2025. október 13. 20:17

Az amerikai elnök kiállt Orbán Viktor mellett.

2025. október 13. 20:17
null

A Mandiner beszámolt róla, hogy Donald Trump remek vezetőnek nevezte Orbán Viktort, miután Egyiptomban aláírták a Közel-Keleti Békemegállapodást. 

Támogattam őt a legutóbbi választáson, és 28 százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. 100 százalékban mögöttetek állunk!

– fogalmazott az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak.

„Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz” – szögezte le, és köszönetet mondott a gázai békecsúcstalálkozón részt vevő vezetőknek.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. október 13. 22:09
Itt mindenki belepofázhat a magyar választásba? Hol a szuverenitásvédelmi hivatal? Viszont azok a magyarok állampolgárok, akik a fidesz ellen vannak, ők mind külföldi kémek és hazaárulók? Elmebetegek fideszesek.. Képzeljétek milyen toporzékolás lenne a propagandamédiában, ha Biden mondana ilyeneket MP-ről. Deák pénisszakértő Danika már gyártaná a videókat a guruló dollárokról és s z u v e r e n i t á s-ról.
figyelő4322
2025. október 13. 21:28
Az is nagy segítség lenne, ha Trump személyesen ellátogatna Magyarországra. Akár hivatalos, akár baráti látogatás nagy sajtó hupplával nagyon pozitív lehetne. Ez nem csak a választással segítene Orbán Viktornak, hanem újra helyükre tenné az EU Orbán- gyűlölő háborús héjáit is!
rugbista
2025. október 13. 21:16
Azért ne csodálkozzon az elnök úr, ah nemsokára folytatódik Gáza - esetleg valahol máshol.
Szamóca bácsi
2025. október 13. 21:13
őszintén szólva sokkal sokkal többre értékelném, ha Trump Magyarország mellett állna ki (akár az Ukránokkal szemben!!).
