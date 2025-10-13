Donald Trump Egyiptomban megjósolta: ez lesz a magyar választások eredménye! (VIDEÓ)

Donald Trump pár perccel a békemegállapodás után: „Orbán Viktor remek vezető” (VIDEÓ)
Az Egyesült Államok elnöke elmondta, szerinte Orbán Viktor nyerni fog áprilisban.
Az amerikai elnök kiállt Orbán Viktor mellett.
A Mandiner beszámolt róla, hogy Donald Trump remek vezetőnek nevezte Orbán Viktort, miután Egyiptomban aláírták a Közel-Keleti Békemegállapodást.
Támogattam őt a legutóbbi választáson, és 28 százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. 100 százalékban mögöttetek állunk!
– fogalmazott az Amerikai Egyesült Államok elnöke.
Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak.
„Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz” – szögezte le, és köszönetet mondott a gázai békecsúcstalálkozón részt vevő vezetőknek.
Fotó: SAUL LOEB / AFP