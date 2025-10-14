Orbán Viktor odaszólt Brüsszelnek: Trump megcsinálta, amit mások csak ígértek

Donald Trump Egyiptomban megjósolta: ez lesz a magyar választások eredménye! (VIDEÓ)
Az amerikai elnök kiállt Orbán Viktor mellett.
Éles a kontraszt az amerikai és az európai vezetők hozzáállása között.
A világ hétfőn Egyiptomra figyelt, ahol a nemzetközi közösség történelmi jelentőségű békemegállapodást ünnepelhetett: megszületett a gázai béke. A csúcstalálkozót követően Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán értékelte az eseményeket, éles kontrasztot állítva az amerikai és az európai vezetők hozzáállása közé.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök kiállt Orbán Viktor mellett.
„Trump amerikai elnök olyat tett, amit kevesen gondoltak volna akár pár hónappal ezelőtt is” – írta Orbán. A magyar kormányfő szerint az Egyesült Államok elnökének sikere azt üzeni: a béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. „A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot” – fogalmazott.
Orbán Viktor bejegyzésében az európai politikusok türelmetlenségét és sértődékenységét bírálta:
Ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet.”
A miniszterelnök szerint Trump példája azt mutatja, hogy a következetes, újra és újra nekifeszülő diplomácia képes áttörést hozni még a legnehezebb konfliktusokban is. „Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja. Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön” – írta Orbán, majd üzenetét határozott felhívással zárta:
Munkára fel, kedves európaiak!”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala