Donald Trump világ Orbán Viktor kudarc Egyiptom Egyesült Államok

Orbán Viktor odaszólt Brüsszelnek: Trump megcsinálta, amit mások csak ígértek

2025. október 14. 07:39

Éles a kontraszt az amerikai és az európai vezetők hozzáállása között.

2025. október 14. 07:39
null

A világ hétfőn Egyiptomra figyelt, ahol a nemzetközi közösség történelmi jelentőségű békemegállapodást ünnepelhetett: megszületett a gázai béke. A csúcstalálkozót követően Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán értékelte az eseményeket, éles kontrasztot állítva az amerikai és az európai vezetők hozzáállása közé.

„Trump amerikai elnök olyat tett, amit kevesen gondoltak volna akár pár hónappal ezelőtt is” – írta Orbán. A magyar kormányfő szerint az Egyesült Államok elnökének sikere azt üzeni: a béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. „A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot” – fogalmazott.

Orbán Viktor bejegyzésében az európai politikusok türelmetlenségét és sértődékenységét bírálta: 

Ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet.”

A miniszterelnök szerint Trump példája azt mutatja, hogy a következetes, újra és újra nekifeszülő diplomácia képes áttörést hozni még a legnehezebb konfliktusokban is. „Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja. Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön” – írta Orbán, majd üzenetét határozott felhívással zárta:

Munkára fel, kedves európaiak!”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

