Orbán Viktor odaszólt Brüsszelnek: Trump megcsinálta, amit mások csak ígértek

A miniszterelnök szerint Trump példája azt mutatja, hogy a következetes, újra és újra nekifeszülő diplomácia képes áttörést hozni még a legnehezebb konfliktusokban is. „Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja. Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön” – írta Orbán, majd üzenetét határozott felhívással zárta:

Munkára fel, kedves európaiak!”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala