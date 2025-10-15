A Hamász újabb négy elhunyt izraeli túsz földi maradványait adta vissza

Ahogy lapunk korábban megírta, október 10-én életbe lépett a tűzszünet Gázában. Az első átadási körben a Hamász húsz élő túszt bocsátott szabadon. A BBC értesülései szerint a szervezet újabb négy, elhunyt túsz holttestét adta vissza. A Vöröskereszt a maradványokat kedden késő este vette át koporsókban, majd átadta az izraeli hadseregnek. Az átadás azt követően történt, hogy Izrael jelezte:

korlátozni fogja a Gázába irányuló segélyeket, amíg a palesztin Hamász vissza nem adja mind a huszonnyolc elhunyt túsz maradványát.

Hétfőn a szervezet húsz élő és négy elhunyt túszt adott vissza. A Vöröskereszt közölte, hogy negyvenöt, Izraelben fogva tartott palesztin maradványt kedden Gázába szállítottak. Az izraeli hatóságok azonosították a hétfőn átadott első négy elhunyt túszt, a most visszaszolgáltatott négy azonosítása pedig folyamatban van.

Donald Trump amerikai elnök tűzszüneti terve, amelyet Izrael és a Hamász is elfogadott, hétfő délig tervezte lezárni mind a negyvennyolc túsz átadását. A Hamásznak azonban még húsz túsz maradványait kellene visszaadnia.

A késedelem feszültséget kelt a terepen, sok palesztin attól tart, hogy ez veszélybe sodorhatja a tűzszüneti megállapodást. Izrael védelmi minisztere figyelmeztette a palesztin felet, hogy