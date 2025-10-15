Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
terv túsz Hamász gáza holttest

A Hamász újabb négy elhunyt izraeli túsz földi maradványait adta vissza

2025. október 15. 07:48

A tűzszünet végrehajtása egyelőre a terveknek megfelelően halad, ám a felek közötti feszültség továbbra is tapintható.

2025. október 15. 07:48
null

Ahogy lapunk korábban megírta, október 10-én életbe lépett a tűzszünet Gázában. Az első átadási körben a Hamász húsz élő túszt bocsátott szabadon. A BBC értesülései szerint a szervezet újabb négy, elhunyt túsz holttestét adta vissza. A Vöröskereszt a maradványokat kedden késő este vette át koporsókban, majd átadta az izraeli hadseregnek. Az átadás azt követően történt, hogy Izrael jelezte:

korlátozni fogja a Gázába irányuló segélyeket, amíg a palesztin Hamász vissza nem adja mind a huszonnyolc elhunyt túsz maradványát.

Hétfőn a szervezet húsz élő és négy elhunyt túszt adott vissza. A Vöröskereszt közölte, hogy negyvenöt, Izraelben fogva tartott palesztin maradványt kedden Gázába szállítottak. Az izraeli hatóságok azonosították a hétfőn átadott első négy elhunyt túszt, a most visszaszolgáltatott négy azonosítása pedig folyamatban van.

Donald Trump amerikai elnök tűzszüneti terve, amelyet Izrael és a Hamász is elfogadott, hétfő délig tervezte lezárni mind a negyvennyolc túsz átadását. A Hamásznak azonban még húsz túsz maradványait kellene visszaadnia.

A késedelem feszültséget kelt a terepen, sok palesztin attól tart, hogy ez veszélybe sodorhatja a tűzszüneti megállapodást. Izrael védelmi minisztere figyelmeztette a palesztin felet, hogy

bármilyen késlekedést vagy szándékos elkerülést a megállapodás súlyos megsértésének tekintenek, és ennek megfelelően fognak reagálni.

Izraeli tisztviselők szerint a segélyek korlátozásáról és a rafahi átkelő egyiptomi megnyitásának elhalasztásáról azért döntöttek, mert a Hamász nem adta át a túszok holttesteit, ezzel megsértve a tűzszüneti megállapodást. A Hamász azt állítja, hogy nehézségekbe ütközött a maradványok felkutatása.

Nyitókép: Pablo PORCIUNCULA / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ezekiel2517
2025. október 15. 08:15
Az aljas hullarablók,még a holttestekkel is zsarolnak,mennyire alantas ez már. Másik esetben beváltják őket,mint a kuponokat,hogy több száz orkot engedjenek rá a világra.Ha egy holttestért száz abdullahot engednek ki,akkor mit rinyálnak,ha az áldozatoknál is ennyi a váltószám ?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!