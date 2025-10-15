A Hamász újabb négy elhunyt izraeli túsz földi maradványait adta vissza

Békekonferencia: Orbán Viktor egyiptomi szerepe egyedülálló volt
Jelzésértékű, hogy az uniós intézményrendszerből egyedül az Európai Tanács elnökét hívták meg. Ki, miért vett részt az egyiptomi békecsúcson?
A tűzszünet végrehajtása egyelőre a terveknek megfelelően halad, ám a felek közötti feszültség továbbra is tapintható.
Ahogy lapunk korábban megírta, október 10-én életbe lépett a tűzszünet Gázában. Az első átadási körben a Hamász húsz élő túszt bocsátott szabadon. A BBC értesülései szerint a szervezet újabb négy, elhunyt túsz holttestét adta vissza. A Vöröskereszt a maradványokat kedden késő este vette át koporsókban, majd átadta az izraeli hadseregnek. Az átadás azt követően történt, hogy Izrael jelezte:
korlátozni fogja a Gázába irányuló segélyeket, amíg a palesztin Hamász vissza nem adja mind a huszonnyolc elhunyt túsz maradványát.
Hétfőn a szervezet húsz élő és négy elhunyt túszt adott vissza. A Vöröskereszt közölte, hogy negyvenöt, Izraelben fogva tartott palesztin maradványt kedden Gázába szállítottak. Az izraeli hatóságok azonosították a hétfőn átadott első négy elhunyt túszt, a most visszaszolgáltatott négy azonosítása pedig folyamatban van.
Donald Trump amerikai elnök tűzszüneti terve, amelyet Izrael és a Hamász is elfogadott, hétfő délig tervezte lezárni mind a negyvennyolc túsz átadását. A Hamásznak azonban még húsz túsz maradványait kellene visszaadnia.
A késedelem feszültséget kelt a terepen, sok palesztin attól tart, hogy ez veszélybe sodorhatja a tűzszüneti megállapodást. Izrael védelmi minisztere figyelmeztette a palesztin felet, hogy
bármilyen késlekedést vagy szándékos elkerülést a megállapodás súlyos megsértésének tekintenek, és ennek megfelelően fognak reagálni.
Izraeli tisztviselők szerint a segélyek korlátozásáról és a rafahi átkelő egyiptomi megnyitásának elhalasztásáról azért döntöttek, mert a Hamász nem adta át a túszok holttesteit, ezzel megsértve a tűzszüneti megállapodást. A Hamász azt állítja, hogy nehézségekbe ütközött a maradványok felkutatása.
