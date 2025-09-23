Ft
09. 23.
kedd
Amerika Ukrajna Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij ENSZ Közgyűlés

New York, New York: Zelenszkij újra bepróbálkozhat Trumpnál

2025. szeptember 23. 18:58

Az ENSZ-csúcs az apropó.

2025. szeptember 23. 18:58
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 23-án, kedden találkoznak egymással az ENSZ Közgyűlésen New Yorkban – nyilatkozta egy sajtótájékoztatón Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

A szóvivő elárulta, az amerikai elnök fontos bejelentést készül tenni a Közgyűlés nyolcvanadik ülésszakán, majd kétoldalú megbeszéléseket tervez az ENSZ-főtitkárral, valamint Ukrajna, Argentína és az Európai Unió vezetőivel is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy az Oroszország elleni szankciókról szeretne tárgyalni Trumppal, valamint igyekszik megtudni,

 „mennyire állunk közel ahhoz, hogy minden partnertől megkapjuk a számunkra szükséges biztonsági garanciákat”

Nyitókép: Ukrainian Presidency / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP

Takagi
2025. szeptember 23. 20:43
Hülyére veszi Trumpot.
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 23. 20:22
A Hajlandóak koalíciója kurvára bele akarja nyomni Lengyelországot és Kelet-Európát egy háborúba Oroszországgal. Jó lenne ha a lengyelek észbe kapnának, mert ők lesznek az elsők.
Orange79
2025. szeptember 23. 20:08
Kurva unalmas ez a drogos kis gnóm... Garancia?!? Rohadjatok meg!
auditorium
2025. szeptember 23. 19:41
Tr-nak kellene úgy tenni, ahogy Zele tett OV-ral: azaz süket fülekre találjon kérése...
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!