New York, New York: Zelenszkij újra bepróbálkozhat Trumpnál

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 23-án, kedden találkoznak egymással az ENSZ Közgyűlésen New Yorkban – nyilatkozta egy sajtótájékoztatón Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

A szóvivő elárulta, az amerikai elnök fontos bejelentést készül tenni a Közgyűlés nyolcvanadik ülésszakán, majd kétoldalú megbeszéléseket tervez az ENSZ-főtitkárral, valamint Ukrajna, Argentína és az Európai Unió vezetőivel is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy az Oroszország elleni szankciókról szeretne tárgyalni Trumppal, valamint igyekszik megtudni,

„mennyire állunk közel ahhoz, hogy minden partnertől megkapjuk a számunkra szükséges biztonsági garanciákat”

Nyitókép: Ukrainian Presidency / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP