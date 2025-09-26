Itt a videó: magyar felirattal megnézheti, Trump hogyan védte meg Magyarországot
Az amerikai elnök szerint nem fair minket hibáztatni az orosz energiafüggőség miatt.
Gondoljon bárki bármit a kormányról.
„Gondoljon bárki bármit a kormányról, az egy nagy diplomáciai siker Orbánnak és Ficónak, hogy Trump az orosz olaj ügyében (is) meggondolta magát és a jelek szerint maradhat minden a régiben.”
Orbán Balázs szerint a beszélgetés eredményes volt.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala