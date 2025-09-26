Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj Robert Fico Oroszország Donald Trump Orbán Viktor diplomácia

Nagy diplomáciai siker Orbánnak és Ficónak, hogy Trump az orosz olaj ügyében (is) meggondolta magát

2025. szeptember 26. 12:44

Gondoljon bárki bármit a kormányról.

2025. szeptember 26. 12:44
null
Kósa András
Kósa András
Facebook

„Gondoljon bárki bármit a kormányról, az egy nagy diplomáciai siker Orbánnak és Ficónak, hogy Trump az orosz olaj ügyében (is) meggondolta magát és a jelek szerint maradhat minden a régiben.”

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2025. szeptember 26. 13:29
Amúgy meg mi a fasz köze van az USA-nak ahhoz, hogy mi kitől, mit, és mennyiért vásárolunk?
Válasz erre
0
0
CirmoS
2025. szeptember 26. 13:02
Nini....Kósa is előkerült?.... Ne dőljünk be, ez is libsi a javából!!! Amit ír az pedig nem meglepő! Maradjunk annyiban, hogy , ilyen a politika '.. Csak a hülyefasz libsik rohangálnak a faszerdőben, a büdösszájú birkaszekta meg ilyenkor végképp semmit nem ért....🤣🤣🤣 hiszen az atv- n, 444- en meg hvg- n nem ezt mondták...🤣🤣🤣 ott bukott a zóóbáán mert már Trump se szereti.. Idióták ❗️❗️❗️ 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!