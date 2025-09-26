Itt a videó: magyar felirattal megnézheti, Trump hogyan védte meg Magyarországot

Ahogy arról beszámoltunk, eredményes telefonbeszélgetés zajlott Donald Trump és Orbán Viktor között. Az Egyesült Államok elnöke egy Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy megérti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.

Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni”

– fogalmazott Donald Trump.

Nézze meg Ön is az elnök beszédét, immár magyar felirattal!