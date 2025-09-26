Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj Magyarország Oroszország Donald Trump Egyesült Államok

Itt a videó: magyar felirattal megnézheti, Trump hogyan védte meg Magyarországot

2025. szeptember 26. 10:29

Az amerikai elnök szerint nem fair minket hibáztatni az orosz energiafüggőség miatt.

2025. szeptember 26. 10:29
null

Ahogy arról beszámoltunk, eredményes telefonbeszélgetés zajlott Donald Trump és Orbán Viktor között. Az Egyesült Államok elnöke egy Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy megérti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.

Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni”

– fogalmazott Donald Trump. 

Nézze meg Ön is az elnök beszédét, immár magyar felirattal!

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Totenkopf
2025. szeptember 26. 10:53
counter-revolution 2025. szeptember 26. 10:52 "Magyarországnak nincs tengeri kijárata" Hát legyen! Revízió? Megint álmodik a nyomor. Ďakujeme za "Felvidék"! :)
Válasz erre
0
0
fintaj-2
2025. szeptember 26. 10:52
Mert a nyugati, gyarmatosító, rabszolgatartó, rabszolgakereskedő, Oroszországot Ukrajnát felfogadva szétverni akaró, orosz pénzeket eltolvajló, Magyarországot mószeroló banda elmondhatja, hogy ők az okai annak, hogy az oroszok még nem térdeltek le, akkor Magyarország miért nem mondhatná el milyen képmutató társaság, hogyan akarja megvezetni Trump-ot?!
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2025. szeptember 26. 10:52
"Magyarországnak nincs tengeri kijárata" Hát legyen! :)
Válasz erre
0
0
Totenkopf
2025. szeptember 26. 10:51
Ejnye. A "szuverén" Magyarországot egy haldokló nyugati védi meg. Sírtatok a sugar daddy-nek?
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!