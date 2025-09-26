Itt a videó: magyar felirattal megnézheti, Trump hogyan védte meg Magyarországot

„Rossz hír a hivatalos kárörvendőknek” – Donald Trump nyilvánosan kiállt Orbán Viktor és Magyarország mellett
Orbán Balázs szerint a beszélgetés eredményes volt.
Az amerikai elnök szerint nem fair minket hibáztatni az orosz energiafüggőség miatt.
Ahogy arról beszámoltunk, eredményes telefonbeszélgetés zajlott Donald Trump és Orbán Viktor között. Az Egyesült Államok elnöke egy Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy megérti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.
Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni”
– fogalmazott Donald Trump.
