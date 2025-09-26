„Rossz hír a hivatalos kárörvendőknek” – Donald Trump nyilvánosan kiállt Orbán Viktor és Magyarország mellett

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében reagált arra, hogy Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón nyilvánosan is megvédte Magyarországot az orosz olajimport ügyében.

Rossz hír a hivatalos kárörvendőknek”

– írta Orbán Balázs, majd idézte Trump szavait: »Tudja ki nem tud máshonnan olajat venni? Magyarország. Tudja, Magyarország szárazfölddel körülvett ország. Nincs nekik tengeri kijáratuk, ahol a szállítóhajók ki tudnak kötni a világ minden tájáról. […] Beszéltem vele [Orbán Viktorral], remek ember. Közeli barátom, és nekik most nagyon nehéz. Illetve Szlovákiának is. Egy vezetéken múlik az ellátásuk. Szóval nem szeretném, ha az emberek hibáztatnák őket ezért. Tudja, hosszasan beszéltünk velük ma.«

Úgy tűnik, eredményes beszélgetés volt”

– írta a politikus a poszt végén.