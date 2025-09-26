Ft
09. 26.
péntek
Orbán Balázs Magyarország Oroszország olajimport Donald Trump Orbán Viktor

„Rossz hír a hivatalos kárörvendőknek” – Donald Trump nyilvánosan kiállt Orbán Viktor és Magyarország mellett

2025. szeptember 26. 10:17

Orbán Balázs szerint a beszélgetés eredményes volt.

2025. szeptember 26. 10:17
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében reagált arra, hogy Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón nyilvánosan is megvédte Magyarországot az orosz olajimport ügyében. 

Rossz hír a hivatalos kárörvendőknek”

– írta Orbán Balázs, majd idézte Trump szavait: »Tudja ki nem tud máshonnan olajat venni? Magyarország. Tudja, Magyarország szárazfölddel körülvett ország. Nincs nekik tengeri kijáratuk, ahol a szállítóhajók ki tudnak kötni a világ minden tájáról. […] Beszéltem vele [Orbán Viktorral], remek ember. Közeli barátom, és nekik most nagyon nehéz. Illetve Szlovákiának is. Egy vezetéken múlik az ellátásuk. Szóval nem szeretném, ha az emberek hibáztatnák őket ezért. Tudja, hosszasan beszéltünk velük ma.«

Úgy tűnik, eredményes beszélgetés volt”

– írta a politikus a poszt végén. 

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

belbuda
2025. szeptember 26. 10:38
Magyar érdek az agresszor finanszírozása,hisz a tartótiszt Moszkvában van...mi lenne velünk,ha kiderülne,hogy mivel fogja a háborús bűnös Putler a mi bűbáj csüngőhasúnkat...🤫
Agricola
2025. szeptember 26. 10:28
Trump:"...Egy vezetéken múlik az ellátásuk. Szóval nem szeretném, ha az emberek hibáztatnák őket ezért." További adalék: "Magyarország részesedése a teljes orosz kőolajexportból 2,2 százalék, ami azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot más vásárolja meg, ami rávilágít a nyugat-európai országok képmutatására is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint szerdán New Yorkban." Mégis a hazugság sajtóban úgy jelenítik meg, mintha Oroszország olejexportból származó olajbevételei kizárólag attól függenének, hogy Magyarország orosz olajat vásárol, és ha Magyarország beszüntetné olajvásárlásait Oroszországtól, akkor Oroszország gazdasági csődbe kerülhetne.
herden100
2025. szeptember 26. 10:19
🕊️🗽🤍
