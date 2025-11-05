Hivatalos! Nagyon fontos közlekedési beruházásról döntött a kormány

Itt a bejelentés: minden HÉV-vonalat felújít a kormány, mutatjuk a részleteket
Emellett még ebben az évben elkezdődik 54 új HÉV-szerelvény beszerzése is.
A Magyar Közlöny szerint zöld lámpát kapott a felújítás.
A kormány támogatja az ígért H5-ös, szentendrei HÉV felújítását – áll a kedden megjelent Magyar Közlönyben.
A kormány tervezi valamennyi HÉV-vonal felújítását, a munkálatokat pedig a szentendrei HÉV-vel kezdik, ahol sor kerül a teljes pálya, valamennyi állomás és az összes szerelvény rekonstrukciójára – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter még júliusban.
Lázár János közölte: még ebben az évben elkezdődik 54 új HÉV-szerelvény beszerzése, továbbá nem csupán a szentendreire, hanem miniszterként valamennyi HÉV-vonalra kiadta a rekonstrukció tervezési megbízását.
Minden HÉV-vonalat fel akarunk újítani és a HÉV-járműveket le fogjuk cserélni új járművekbe”
– tette hozzá. Hangsúlyozta: ez annál is inkább szükséges, mert a Magyarországon futó 100 HÉV-szerelvény mindegyike elérte a 60 éves kort.
Kiemelte: „mi vagyunk az a kormány”, amely minden választási ciklusban épít legalább egy hidat a Dunán és a Tiszán.
Akkor arra is rámutatott: az előző ciklusban építettek egyet Kalocsánál, most pedig Mohácsnál zajlik egy híd építése.
Hozzáfűzte, hogy nagyon sokat dolgozik a Gubacsi híd felújításán; szerinte szükség van Budapesten gyalogoshídra, gyalogos-kerékpáros hídra, egy újabb közforgalmi hídra, és az összes létező híd teljes felújítására. Vagyis a dél-pesti, illetve a Csepelt érintő „hídstruktúrát” is fel kell újítani.
