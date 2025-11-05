Hivatalos! Nagyon fontos közlekedési beruházásról döntött a kormány

– tette hozzá. Hangsúlyozta: ez annál is inkább szükséges, mert a Magyarországon futó 100 HÉV-szerelvény mindegyike elérte a 60 éves kort.

Kiemelte: „mi vagyunk az a kormány”, amely minden választási ciklusban épít legalább egy hidat a Dunán és a Tiszán.

Akkor arra is rámutatott: az előző ciklusban építettek egyet Kalocsánál, most pedig Mohácsnál zajlik egy híd építése.

Hozzáfűzte, hogy nagyon sokat dolgozik a Gubacsi híd felújításán; szerinte szükség van Budapesten gyalogoshídra, gyalogos-kerékpáros hídra, egy újabb közforgalmi hídra, és az összes létező híd teljes felújítására. Vagyis a dél-pesti, illetve a Csepelt érintő „hídstruktúrát” is fel kell újítani.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán