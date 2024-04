Budai Gyula: a Karácsony vezette Városháza vezetőihez kerülhettek a hídpénzbotrány kenőpénzei

Befejezett projekt

Budai ugyanakkor azt gondolja, hogy

a Városháza vezetőit korrumpálhatták ezzel az összeggel,

mindezt pedig alátámasztja az a levél is, amit a napokban a hídpénzbotrányra rálátó bennfentes küldött neki. Mivel korrupció gyanúja merült fel, a képviselő ezért hivatali vesztegetés gyanújával tette meg a feljelentését a rendőrségen.

Budai a Mandinernek azt is megjegyezte, hogy a visszaosztott pénzek eredetileg akár kampánycélokra is érkezhettek. Hozzátette: korábban felvetődött annak a gyanúja is, hogy a Városháza eladásával járó „jutalékot” is kampánycélokra akarták használni, ám az eladás végül nem valósult meg.

A módszer a régi, de a Lánchíd-pénzek visszaosztása egy befejezett projekt – nyomatékosította a politikus.

Budai Gyula lapunknak nyilatkozva gyanús körülménynek nevezte még, hogy Karácsony Gergelyék idején ötmilliárd forinttal megemelték a költségeit a Lánchíd felújításának. Csak nem azért, mert eleve azzal számoltak, hogy az a másfélmilliárd forint, ami a számlagyáras Vig Mór cégéhez került, az majd közvetítők útján visszakerül a főváros baloldali vezetéséhez? – tette fel a kérdést a fideszes képviselő.

Kipakolhatott egy bennfentes

Emlékezetes, Budai Gyula azután fordult a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI), hogy levelet kapott egy hídpénzbotrányra rálátó forrástól. Ebben a nyilvánosság számára ismeretlen személy leírta: a számlagyáras ügyvéd,

Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a fölvett készpénzzel,

méghozzá a vállalkozás vezetőjével. Vagyis az A–Híd Zrt. által az exügyvédnek átutalt másfél milliárd forint itt cserélhetett gazdát. Budai szerint a biztonsági cég kapcsolatban áll a felújítást végző A–Híd Zrt.-vel. A képviselő megjegyezte, hogy

a levélíró úgy tudja: a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz.

A címadatok alapján a biztonsági cég nem lehet más, mint a Lövőház utca 7–9. szám alatt található Árgus-Security Vagyonvédelmi Kft. A biztonsági vállalkozás egyik tulajdonosa Apáthy Zoltán Endre, az ő édesapja pedig nem más, mint Apáthy Endre, akinek a családi érdekeltségébe tartozik az A–Híd Zrt.

Amennyiben tehát igazak a bennfentes levélíró állításai, a Lánchíd-beruházásból „kimentett” pénzek az azt végző A–Híd tulajdonosi köréhez kerülhettek vissza.

Onnan pedig a levélíró szerint a budapesti Városházán landoltak.

Az A-Híd és a biztonsági cég egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Hídpénzbotrány

Érdemes feleleveníteni, hogy a hídpénzbotrány főszereplője az a Vig Mór, aki Vig Dávid Amnesty-vezér testvére és akit tavaly novemberben vettek őrizetbe, majd tartóztattak le, miután belebukott egy sok száz milliós számlagyárba.

A NAV az ügyben több helyszínen tartott házkutatást és foglalt le pénzeket. Az eljárás keretében kiszálltak többek között a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-hez is.