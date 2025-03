Kiengedték a börtönből a milliárdos adócsalással gyanúsított baloldali háttérembert

Erről az ügyről 2023 novemberében a NAV is beszámolt a „Lakat alatt a számlagyár című” videós közleményükben. A videón látszik, hogy a rengeteg készpénz és a sok luxusautó között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le.

A Ferrari sportautó csomagtartójában 1,1 millió euró is pihent, egy sparos szatyorban.

Z. Zsoltról a Magyar Nemzet azt is megírta, hogy róla a zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában. A „láthatatlan emberként” is jellemzett férfiról Fuzik elmondta, hogy rá a zuglói ügyben érintett MSZP-s politikus, Molnár Zsolt lefizetésére volt szüksége. A Magyar Nemzet szerint Z. Zsolt jó ideje összefonódott baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Az a céghálózat, amely fölött hivatalosan nem, ám informálisan felügyel, számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető.