Bíróság előtt a zuglói korrupciós botrány szocialista vádlottjai

Nyitókép: Horváth Csaba a Fővárosi Közgyűlés februári ülésén. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Január hetedikén tartja az előkészítő ülést a zuglói korrupciós botrányként elhíresült ügyben a Fővárosi Törvényszék – tudta meg a Magyar Nemzet. A nagypolitikáig is elérő kenőpénzes ügy még 2022 februárjában robbant ki, ekkor történtek az első gyanúsítások: többek között Horváth Csabát, Zugló akkori polgármesterét is kihallgatta – az azóta idén augusztusban már vádiratot is benyújtó – Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Később a zuglói MSZP elnökéből, Tóth Csabából is gyanúsított lett.