Az ember, akiből még az ellenzéki oldalon sem nagyon kérnek

A „szent őrült”

Mint ismert: a 2022-es ellenzéki vereség után Hadházy nyíltan bírálta a teljes ellenzéki összefogást, különösen Márki-Zay Pétert, akit inkompetensnek nevezett. Emiatt saját szövetségesei közül is többen elfordultak tőle, mondván, hogy nem tud csapatban dolgozni. A bomlasztás és a megosztottság miatt az ellenzék egyértelműen gyengült, miközben ő a személyes brandjét építette tovább.

Hadházy még pár évvel korábban, 2019-ben mondott le a Márky-Zay Péter-féle mozgalom, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) alelnöki posztjáról, mondván, hogy szerinte a mozgalomnak az akkori helyzetben nem volt jó esélye céljai elérésére. 2021-ben pedig egy szűk körű beszélgetésen

Márki-Zay Péter „szent őrültnek” nevezte Hadházy Ákost,

aki szerinte „ott is korrupciót lát, ahol nincs is, és nekimegy mindenkinek”.

Gulyás Marci nem kímélte Hadházy Pride-párti tüntetését

Április 8-án szokásos kedd esti tüntetését tartotta Hadházy Ákos és csapata, amelyre Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője is kilátogatott.

Gulyás akkor nyilatkozata szerint „nehéz összefoglalni”, hogy mi is történt kedd este az Erzsébet hídon, „és nem derült ki, hogy a Tisza Párton kívüli ellenzéknek mi az ajánlata a választóknak”. Szerinte egy „elég erős képviseleti válság rajzolódott ki a fellépők beszédeiből”.

Erőteljesen antipolitikai karnevál jellege van annak, amit itt az Erzsébet hídon láttunk”

– fogalmazta meg kritikáját Gulyás Marci a Hadházy-féle tüntetés kapcsán, aki szerint a megmozdulást „nehéz tüntetésként értékelni”. A balos műsorvezető azt is elmondta, hogy „van egy erőteljes vágyvezéreltség is a felszólalások jelentős részében”, és ezzel „nehezen értelmezhető politikai következtetésekre vetemedett”. Saját bevallása szerint egy ponton el is vesztette a fonalat, amikor az egyik civil felszólaló arról beszélt, „hogy az a parlamenti többség, amelyik a törvényeket hozza, nem legitim”.

Gulyás akkor arról is beszélt, hogy a tüntetéseken részt vevők száma hetek óta stagnál – körülbelül 3000-3500 ember. Emiatt az a kérdés is jogosan merül fel, hogy 3000-3500 ember gyülekezési joga valóban jelentősebb jog-e, mint a városhasználat joga, ami akkor már jó ideje rendszeresen ellehetetlenült.