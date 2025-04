Gulyás Márton élőben levezette: nagyon úgy tűnik, igaza van Orbán Viktornak

Majd úgy folytatta, hogy az eseményt „nehéz demonstrációnak értékelni”. Gulyás szerint ennek az a legfőbb oka, hogy

nem lehet meghatározni, mit szerettek volna „demonstrálni” a szervezők.

Azt is elmondta, hogy „van egy erőteljes vágyvezéreltség is a felszólalások jelentős részében”. Volt, aki egyenesen arról beszélt, hogy nem létezik a kétharmad. És ezzel „nehezen értelmezhető politikai következtetésekre vetemedett” – fogalmazott. Saját bevallása szerint egy ponton el is „vesztette a fonalat”, amikor az egyik civil felszólaló arról beszélt, „hogy az a parlamenti többség, amelyik a törvényeket hozza, nem legitim”.

Gulyás Márton szerint látszik, hogy a tüntetéseken részt vevők száma hetek óta stagnál, körülbelül 3000-3500 ember. Emiatt

az a kérdés is jogosan merül fel, hogy 3000-3500 ember gyülekezési joga valóban jelentősebb jog-e, mint a városhasználat joga, ami már hetek óta rendszeresen ellehetetlenül.

„Bizony egy ponton – és ez a pont valószínűleg elérkezett – nagyon komolyan meg fog fogalmazódni, és nem csak Orbán Viktor és a Fidesz részéről, hogy a gyülekezés nem képviseli azt a többséget, amelyre hivatkozik, tehát nincs joga más emberek városhasználati jogát akadályozni.” Ezekre a kérdésekre – Gulyás Márton szerint – Hadházy Ákosnak válaszolnia kellene.

Nyitókép: képernyőfelvétel