08. 21.
csütörtök
08. 21.
csütörtök
Varga Judit elhúzta Magyar Péter nótáját, a nyár slágere tarol az interneten

2025. augusztus 21. 05:58

„Nyár, rekkenő hőség, harangszó, zúgó poloskák.”

2025. augusztus 21. 05:58
Csépányi Balázs
„Wellor új száma minden kétséget kizáróan a nyár legnagyobb durranása. Azt már megszokhattuk, hogy a népszerű netzenész dalai rendre megmozgatják az internetes közönséget, de ez a mostani új nóta mindent visz. 

Az az érdekesség benne, hogy 90 százalékban Magyar Péter írta a szöveget, csak Wellor zseniálisan kiegészítette és különös hangsúlyt helyezett bizonyos mondatokra. Gyakorlatilag Brüsszel Peti szupergiccses Facebook-agymenései vannak nagyon jó érzékkel megzenésítve és kifigurázva.

Íme egy részlet az új slágerből:

»Nem gondoltam, nem is gondolhattam, hogy az óriási feladat mellé egyfajta képmutatás is jár:

hogy az emberek szeretete, bizalma és reménye olyan arroganciával ruház fel, olyan vallásos áhítatot hoz létre körülöttem,  

amiről leperegnek a média kritikus kérdései, a felém hajított szotyola, de még a kamu halálos fenyegetések is.

Sokan kérdezik, honnan az erő és az energia. (Spuri, eki, kokó.) Innen, tőletek. A gyerekektől.  

A magyar történelemből. Ettől a csodálatos országtól, amit most szétgányolok.

Más ember lettem két év alatt nem jó értelemben. (…)«”

Nyitókép: Facebook

states-2
2025. augusztus 21. 08:06
Pszichopeti tegnap megint idegbe jött, Orseolo Péterről azt hitte, hogy rokona, de szóltak neki, hogy Napóleon nem volt Árpádházi.
Válasz erre
3
1
llnnhegyi
2025. augusztus 21. 07:49
Bukás szinten szerepelt tegnap Magyar Júdás Péter! Rottyon is van a libbcsikommcsi bagázsa. A trollok is közöttük.
Válasz erre
1
0
oberennsinnen49
•••
2025. augusztus 21. 07:22 Szerkesztve
Wellor - Nyári Facebook-vergődés (Túlgondoltad, Peti Mix) Nem jutottunk volna Magyar Péterig, ha Orbán Viktor méltóztatott volna pár szóval válaszolni feltett kérdésekre. Cinizmus, arrogancia nélkül, a tények szerint. Akkor a takonyművész Krubik, Majkák "koncertjein" sem zúgna a "Mocskos Fidesz!". Mindenki fényévekkel jobban érezné magát ebben az országban. A Fidesze is. De Viktorban nem volt empátia, vagy ha volt, le lett nyomva. Ezért hasadt szét az ország, mint a hasadt elme. "A kifejezés a különböző mentális funkciók, például a gondolkodás, az észlelés és az érzelmek szétválására utal, "hasadására" a valóságtól. " Mindenki jobban jár, ha Pálinkás marad oktatási miniszter. Akkor - a családtámogatások pénzügyi támogatása mellé - az oktatás ember arcúsításával a születési ráta sem csúszott volna katasztrófába. Talán már évek óta tanulnák a gyerekeink a Mentális egészségünk - önazonnosság tantárgyat is. És tudná az ország Orbántól, mit jelent a valóságban az "Orbán lop!" gyalázkodás.
Válasz erre
1
6
sagirdilsiz-2
2025. augusztus 21. 06:19
Ez geg. Varga Judit tényleg húzza hosszan a nótáját.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!