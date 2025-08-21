„Wellor új száma minden kétséget kizáróan a nyár legnagyobb durranása. Azt már megszokhattuk, hogy a népszerű netzenész dalai rendre megmozgatják az internetes közönséget, de ez a mostani új nóta mindent visz.

Az az érdekesség benne, hogy 90 százalékban Magyar Péter írta a szöveget, csak Wellor zseniálisan kiegészítette és különös hangsúlyt helyezett bizonyos mondatokra. Gyakorlatilag Brüsszel Peti szupergiccses Facebook-agymenései vannak nagyon jó érzékkel megzenésítve és kifigurázva.

Íme egy részlet az új slágerből:

»Nem gondoltam, nem is gondolhattam, hogy az óriási feladat mellé egyfajta képmutatás is jár:

hogy az emberek szeretete, bizalma és reménye olyan arroganciával ruház fel, olyan vallásos áhítatot hoz létre körülöttem,

amiről leperegnek a média kritikus kérdései, a felém hajított szotyola, de még a kamu halálos fenyegetések is.

Sokan kérdezik, honnan az erő és az energia. (Spuri, eki, kokó.) Innen, tőletek. A gyerekektől.

A magyar történelemből. Ettől a csodálatos országtól, amit most szétgányolok.

Más ember lettem két év alatt nem jó értelemben. (…)«”

