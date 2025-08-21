Nem bírta a történelemórát Magyar Péter: Gyurcsányt és Bajnait idézve rúgott öngólt
Az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében felbukkant az áruló Orseolo Péter figurája is. Magyar Péter pedig nem bírta ki, és klaviatúrát ragadott.
„Nyár, rekkenő hőség, harangszó, zúgó poloskák.”
„Wellor új száma minden kétséget kizáróan a nyár legnagyobb durranása. Azt már megszokhattuk, hogy a népszerű netzenész dalai rendre megmozgatják az internetes közönséget, de ez a mostani új nóta mindent visz.
Az az érdekesség benne, hogy 90 százalékban Magyar Péter írta a szöveget, csak Wellor zseniálisan kiegészítette és különös hangsúlyt helyezett bizonyos mondatokra. Gyakorlatilag Brüsszel Peti szupergiccses Facebook-agymenései vannak nagyon jó érzékkel megzenésítve és kifigurázva.
Íme egy részlet az új slágerből:
»Nem gondoltam, nem is gondolhattam, hogy az óriási feladat mellé egyfajta képmutatás is jár:
hogy az emberek szeretete, bizalma és reménye olyan arroganciával ruház fel, olyan vallásos áhítatot hoz létre körülöttem,
amiről leperegnek a média kritikus kérdései, a felém hajított szotyola, de még a kamu halálos fenyegetések is.
Sokan kérdezik, honnan az erő és az energia. (Spuri, eki, kokó.) Innen, tőletek. A gyerekektől.
A magyar történelemből. Ettől a csodálatos országtól, amit most szétgányolok.
Más ember lettem két év alatt nem jó értelemben. (…)«”
