Kettős mérce az EU-ban: Románia a kedvenc, Magyarország a célkeresztben

Kilakoltatnák rendházából a magyar főapátot Romániában
Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei főapát nyílt levélben fordult Florin Birta polgármesterhez, miután az elöljáró levélben javasolt találkozót.
Politikai eszközzé vált a korrupció elleni harc az EU-ban.
Rieger Ferenc, a Hungary Today szerzője szerint az Európai Unió kettős mércét alkalmaz a tagállamokkal szemben. Véleménye szerint Romániát az EU kedvezően kezeli, mint „jó tanulót”, míg Magyarországot gyakran szankcionálja, amiért nem minden esetben követi Brüsszel irányelveit.
Rieger úgy látja,
a korrupcióellenes küzdelem politikai eszközzé vált az EU-ban.
Különösen Romániában véli felfedezni ezt, ahol szerinte a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) és a titkosszolgálatok a magyar közösség képviselőit célozzák, miközben a román politikusok ügyeit kevésbé vizsgálják.
A szerző állítása szerint a magyar közösséget érő igazságtalanságokat tovább súlyosbítja az EU és Franciaország támogatása a román gyakorlatok iránt. Rieger úgy véli, hogy az EU korrupcióellenes intézkedései egyre inkább a politikai ellenfelek ellehetetlenítését szolgálják, semmint a valódi korrupció felszámolását.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP
