Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció Rieger Ferenc Magyarország Hungary Today kettős mérce Európai Unió Románia

Kettős mérce az EU-ban: Románia a kedvenc, Magyarország a célkeresztben

2025. augusztus 18. 08:44

Politikai eszközzé vált a korrupció elleni harc az EU-ban.

2025. augusztus 18. 08:44
null

Rieger Ferenc, a Hungary Today szerzője szerint az Európai Unió kettős mércét alkalmaz a tagállamokkal szemben. Véleménye szerint Romániát az EU kedvezően kezeli, mint „jó tanulót”, míg Magyarországot gyakran szankcionálja, amiért nem minden esetben követi Brüsszel irányelveit.

Rieger úgy látja,

a korrupcióellenes küzdelem politikai eszközzé vált az EU-ban.

Különösen Romániában véli felfedezni ezt, ahol szerinte a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) és a titkosszolgálatok a magyar közösség képviselőit célozzák, miközben a román politikusok ügyeit kevésbé vizsgálják.

A szerző állítása szerint a magyar közösséget érő igazságtalanságokat tovább súlyosbítja az EU és Franciaország támogatása a román gyakorlatok iránt. Rieger úgy véli, hogy az EU korrupcióellenes intézkedései egyre inkább a politikai ellenfelek ellehetetlenítését szolgálják, semmint a valódi korrupció felszámolását.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tegnap
2025. augusztus 18. 09:10
Brüsszelben a korrupcióból élnek. A világ valaha látott legnagyobb korrupcióból élő maffiája, a világ legnagyobb méretű pénzmosódája Brüsszelben működik, és EU-nak hívják. A covid vakcina és a hitel százmilliárdjai, az Ukrajnán keresztül eltűnt száz milliárdok, a most fegyverekre szánt százmilliárdok, a bemutatott korrupt költségvetés többszáz milliárdnyi elloptt összegei és kölcsönei mind a Brüsszeli maffia offshore-jaiban landoltak es landolnak. Az amerikai demokratákkal együtt, az EU a DeepState finanszírozója a csillagászati összegű korrupciójukkal.
Válasz erre
2
0
Egyszeriember
•••
2025. augusztus 18. 09:01 Szerkesztve
A magyarellenesség is mindig jó pont a fényességes nyugaton. Szeretnék, ha az országunk vezetése is ilyenekből állna, egyből jogállam és demokrácia lennénk. Persze, csak mérsékelten, teljesen kegyeltek sosem leszünk. Ma már azt mondom, addig jó nekünk, amíg nem leszünk azok.
Válasz erre
4
0
Picnic Niki
•••
2025. augusztus 18. 09:00 Szerkesztve
Sokat tett a magyar külpolitika, h az egykori kedvencből a leglenézettebbek lettünk. Hallom, a külföldi tudósítók, újságírók azt kérdezgetik a magyaroktól, megvétóznak-e majd egy előterjesztett javaslatot. politico.eu/article/zebra-king-yanukovych-viktor-orban-bidzina-ivanishvili-shark-ramzan-kadyrov-lion-silvio-berlusconi-donald-trump/ A POLITICO nemrég összeállítást készített azoknak az autokratikus vezetőknek az egzotikus állattartási szokásairól, akik látványos magánállatkertjeik révén is igyekeznek demonstrálni erejüket és kiváltságos helyzetüket.
Válasz erre
0
7
gullwing
2025. augusztus 18. 08:59
Az unió egy szarkupac. Ha nem változik ki kell lépni belőle.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!