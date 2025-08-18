Kettős mérce az EU-ban: Románia a kedvenc, Magyarország a célkeresztben

Rieger Ferenc, a Hungary Today szerzője szerint az Európai Unió kettős mércét alkalmaz a tagállamokkal szemben. Véleménye szerint Romániát az EU kedvezően kezeli, mint „jó tanulót”, míg Magyarországot gyakran szankcionálja, amiért nem minden esetben követi Brüsszel irányelveit.

Rieger úgy látja,

a korrupcióellenes küzdelem politikai eszközzé vált az EU-ban.

Különösen Romániában véli felfedezni ezt, ahol szerinte a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) és a titkosszolgálatok a magyar közösség képviselőit célozzák, miközben a román politikusok ügyeit kevésbé vizsgálják.

A szerző állítása szerint a magyar közösséget érő igazságtalanságokat tovább súlyosbítja az EU és Franciaország támogatása a román gyakorlatok iránt. Rieger úgy véli, hogy az EU korrupcióellenes intézkedései egyre inkább a politikai ellenfelek ellehetetlenítését szolgálják, semmint a valódi korrupció felszámolását.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP