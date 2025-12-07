Anyukának és fiának is potyogtak a könnyei – megvan a Formula–1 új világbajnoka!

Norrist a 16. kör végén kerékcserére hívta a McLaren, a brit vb-éllovas pedig kilencedikként, közvetlenül egy ötösfogat mögé tért vissza a pályára. Ugyanakkor nem jelentett neki gondot gyorsan lehagyni ezeket a riválisokat, sőt, még egy dupla előzést is láthatott tőle a közönség. Ezután Cunoda Jukit érte utol a másik Red Bull volánja mögött, de könnyedén elment a japán versenyző mellett is, igaz, Cunoda leszorította őt a pályáról, emiatt Norris az előzés közben négy kerékkel elhagyta az aszfaltot. Közben Verstappen az élről a 22. kör végén állt ki friss abroncsokért, így Piastri vette át a vezetést, aki a kemény keverékű gumikon rajtolt, ebből kifolyólag tovább tudott a pályán maradni kerékcsere nélkül.

A McLaren ausztrál versenyzője aztán a 41. körben kénytelen volt átadni az éllovas pozíciót Verstappennek, aki utolérte és simán megelőzte. Közben Norris letudta a második kerékcseréjét, rögtön utána pedig Piastrit is a boxba hívta a McLaren az egyetlen kiállására.

Ezeket a cseréket követően Verstappen az élen maradt több mint 24 másodperces előnnyel Piastri előtt, akit 4.5 másodperc körüli lemaradással követett Norris.