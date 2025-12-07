Anyukának és fiának is potyogtak a könnyei – megvan a Formula–1 új világbajnoka!

Történelmi fricskára készül a holland: rettegésben a riválisok, a túlélésért küzd a megalázott Hamilton
Brutális futamra, hatalmas csatára van kilátás Abu-Dzabiban.
Max Verstappan megnyerte az Abu-Dzabi Nagydíjat, de a címvédéshez ez nem volt elég. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Formula–1 új világbajnoka!
Pályafutása első Formula–1-es világbajnoki címét nyerte vasárnap Lando Norris, a McLaren brit versenyzője azzal, hogy a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba, s így kétpontos előnnyel végzett az összetett élén a futamon győztes, négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája előtt.
A 28 éves Verstappennek ez volt az idei nyolcadik és pályafutása 71. futamgyőzelme, s bár az utóbbi hetekben nagy lendülettel zárkózott fel az összetettben, végül az élre már nem tudott odaérni.
A világbajnoki címért még szintén versengett Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője második lett az idényzárón Abu-Dzabiban, de valódi esélye egy pillanatra sem volt megkaparintani a trófeát az 58 körös viadalon.
Norris 423 pontot gyűjtve lett világbajnok, Verstappen 421-et, Piastri 410-et szerzett.
A konstruktőri vb-címet a McLaren már októberben elhódította.
Abu-Dzabiban a rajtot mindhárom vb-címért küzdő pilóta jól kapta el, ennek megfelelően az első kanyarban nem változott a sorrend közöttük, kisvártatva azonban Piastri egy nagyszerű manőverrel, a külső íven előzve elment Norris mellett. Az első kör végén így Verstappen vezetett, mögötte Piastri, Norris volt a sorrend a második és a harmadik helyen.
Norrist a 16. kör végén kerékcserére hívta a McLaren, a brit vb-éllovas pedig kilencedikként, közvetlenül egy ötösfogat mögé tért vissza a pályára. Ugyanakkor nem jelentett neki gondot gyorsan lehagyni ezeket a riválisokat, sőt, még egy dupla előzést is láthatott tőle a közönség. Ezután Cunoda Jukit érte utol a másik Red Bull volánja mögött, de könnyedén elment a japán versenyző mellett is, igaz, Cunoda leszorította őt a pályáról, emiatt Norris az előzés közben négy kerékkel elhagyta az aszfaltot. Közben Verstappen az élről a 22. kör végén állt ki friss abroncsokért, így Piastri vette át a vezetést, aki a kemény keverékű gumikon rajtolt, ebből kifolyólag tovább tudott a pályán maradni kerékcsere nélkül.
A McLaren ausztrál versenyzője aztán a 41. körben kénytelen volt átadni az éllovas pozíciót Verstappennek, aki utolérte és simán megelőzte. Közben Norris letudta a második kerékcseréjét, rögtön utána pedig Piastrit is a boxba hívta a McLaren az egyetlen kiállására.
Ezeket a cseréket követően Verstappen az élen maradt több mint 24 másodperces előnnyel Piastri előtt, akit 4.5 másodperc körüli lemaradással követett Norris.
A hajrában aztán mindhárman „biztonsági autózással” őrizték a pozíciójukat, és változatlan sorrendben értek be a célba, ez pedig elegendő volt Norrisnak ahhoz, hogy megnyerje karrierje első vb-címét.
„Nagyon régóta álmodtam erről, hihetetlenül eseménydús szezonunk volt, tele hullámhegyekkel és -völgyekkel, de ez most már egyáltalán nem számít – nyilatkozta még a dobogón állva, a díjátadót követően Norris. – Elképesztő a csapatom, nagyon sok szép pillanatot éltünk át, de nemcsak az idén, hanem az elmúlt hét-nyolc évben, és sokan vannak, akik végig mellettem voltak ezen az úton.”
A 26 éves brit versenyző kiemelte, éppen akkor sikerült a legjobb teljesítményt nyújtania, amikor már komolyabb hátrányba került az összetettben.
Köszönöm az édesanyámnak és az édesapámnak, hogy lehetővé tették, hogy ezt az álmot üldözzem. Velük kell ezt elsősorban megünnepelnem, és így is fogok tenni!
– zárta a nyilatkozatát Norris.
FORMULA–1, ABU-DZABI NAGYDÍJ (58 kör, 306.183 km, a pontszerzők)
4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 23.279 mp h.
5. George Russell (brit, Mercedes) 48.563 mp h.
6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:07.562 perc h.
7. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:09.876 p h.
8. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:12.670 p h.
9. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 1:19.014 p h.
10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:19.523 p h.
A VILÁGBAJNOKI PONTVERSENY VÉGEREDMÉNYE
4. Russell 319, 5. Leclerc 242, 6. Hamilton 156, 7. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 150, 8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73, 9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 64, 10. Alonso 56, 11. Isack Hadjar (francia, RB) 51, 12. Hülkenberg 49, 13. Oliver Bearman (brit, Haas) 42, 14. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 38, 15. Ocon 38, 16. Stroll 34, 17. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 33, 18. Pierre Gasly (francia, Alpine) 22, 19. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 19, 20. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 0, 21. Jack Doohan (ausztrál, Alpine) 0
A KONSTRUKTŐRI VÉGEREDMÉNY
1. McLaren 833 pont – világbajnok
2. Mercedes 469
3. Red Bull 451
4. Ferrari 398, 5. Williams 137, 6. RB 92, 7. Aston Martin 90, 8. Haas 80, 9. Sauber 68, 10. Alpine 22
