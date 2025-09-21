Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lando Norris oscar piastri Forma-1 Azeri Nagydíj Max Verstappen Baku Carlos Sainz Jr. F1 Azerbajdzsán Forma-1 Formula–1

Már az első körben összetörte az autóját a világbajnoki éllovas – Verstappen rajt-cél győzelmet aratott Azerbajdzsánban

2025. szeptember 21. 15:59

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma–1-es Azeri Nagydíjat vasárnap Bakuban. A világbajnoki pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri rosszul rajtolt a kilencedik helyről, majd a falba vezette McLarenjét.

2025. szeptember 21. 15:59
null

Verstappen startolt az élről, Bakuban pályafutása során először kezdhette meg a versenyt az első helyről, és végig diktálta a tempót, esélyt sem adott ellenfeleinek. Mellőle nagy meglepetésre Carlos Sainz Jr. indult, míg a harmadik helyről Liam Lawson, az RB új-zélandi pilótája rajtolhatott az 51 körös versenyen.

Piastri szombaton összetörte a McLarent és csak a kilencedik rajthely lett az övé, első számú riválisa és csapattársa, Lando Norris pedig csupán a hetedik startpozíciót csípte el az esős, balesetekkel tarkított, többször piros zászlóval félbeszakított, kaotikus időmérőn.

 

Piastri számára aztán pillanatok alatt véget ért a vasárnapi verseny. A rajtnál bemozdult az ausztrál, majd korrigált, de közben mindenki elment mellette. A mezőny végére csúszott vissza, aztán próbált felzárkózni, ám elmérte az egyik balkanyart és a falba vezette autóját. 

 

Az ötödik körtől folytatódhatott az éles küzdelem, az élen nem változott a sorrend: Verstappen, Sainz, Lawson haladt az élbolyban. Jó darabig eseménytelenül zajlott a verseny, majd a thaiföldi Alexander Albon (Williams) nekiment az argentin Franco Colapintónak (Alpine), emiatt a 19. körben sárga zászlós figyelmeztetés volt érvényben.

Közben Norris feljebb tudott zárkózni, és sokáig az ötödik helyen haladt. A szeles verseny közepére esőt jeleztek előre, de ez végül nem érkezett meg. Az élcsoportból előbb Lawson, aztán Sainz járt a boxban kerékcserére, emiatt a 30. körben Verstappen mögött Russell következett, a harmadik helyen a japán Cunoda Juki (Red Bull) autózott, őt pedig Norris és a brit Lewis Hamilton (Ferrari) követte.

Ezt is ajánljuk a témában

Norris a 39. körben ment ki a boxba, de a jobb első kerekével a kelleténél tovább bíbelődtek a szerelők, így a brit csak a nyolcadik helyre tudott visszatérni a pályára. Később egyet sikerül előre lépnie.

Verstappennek cseréltek kereket utoljára, a 41. körben, de ekkor már 32 másodperccel vezetett a második helyezett Russell előtt, így gond nélkül őrizte meg éllovas pozícióját. Harmadikként Sainz haladt, és a végéig már nem is változott az élcsoport sorrendje. 

Norris hetedik lett, ezzel 25 pontra csökkentette hátrányát Piastri mögött.

A McLaren ezen a hétvégén még nem tudta megnyerni a konstruktőri vb-címet.

Carlos Sainz boldogsága érthető: először végzett dobogós helyen a Williamsszel

A világbajnoki idény két hét múlva Szingapúrban folytatódik.

FORMA–1, AZERI NAGYDÍJ (Baku, 51 kör)
A pontszerzők
1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33:26.408 óra
2. George Russell (brit, Mercedes) 14.609 másodperc hátrány
3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 19.199 mp h.
4. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 21.760 mp h.
5. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 33.290 mp h.
6. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 33.808 mp h.
7. Lando Norris (brit, McLaren) 34.227 mp h.
8. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 36.310 mp h.
9. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 36.774 mp h.
10. Isack Hadjar (francia, RB) 38.982 mp h.

A világbajnoki pontverseny élcsoportja 17 futam után (még 7 van hátra)
1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 324 pont
2. Norris 299
3. Verstappen 255
4. Russell 212
5. Leclerc 165
6. Hamilton 121

A konstruktőri pontverseny állása
1. McLaren 623 pont
2. Mercedes 290
3. Ferrari 286
4. Red Bull 272

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: X / Formula 1

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vakiki
2025. szeptember 21. 16:36
Remélem nem történik többet ilyen Piastrival,és meg tudja nyerni a vb-t. Szimpatikusabb,mint Norris. Őt nagyképűnek gondolom.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!