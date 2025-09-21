Már az első körben összetörte az autóját a világbajnoki éllovas – Verstappen rajt-cél győzelmet aratott Azerbajdzsánban

David Coulthard a Mandinernek: „Nem vártam meg, amíg kitessékelnek az ajtón”
„Egy ideje már televíziós szakértőként dolgozom, úgyhogy nyugodtan állást foglalhatok ilyen kérdésekben is.”
A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma–1-es Azeri Nagydíjat vasárnap Bakuban. A világbajnoki pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri rosszul rajtolt a kilencedik helyről, majd a falba vezette McLarenjét.
Verstappen startolt az élről, Bakuban pályafutása során először kezdhette meg a versenyt az első helyről, és végig diktálta a tempót, esélyt sem adott ellenfeleinek. Mellőle nagy meglepetésre Carlos Sainz Jr. indult, míg a harmadik helyről Liam Lawson, az RB új-zélandi pilótája rajtolhatott az 51 körös versenyen.
Piastri szombaton összetörte a McLarent és csak a kilencedik rajthely lett az övé, első számú riválisa és csapattársa, Lando Norris pedig csupán a hetedik startpozíciót csípte el az esős, balesetekkel tarkított, többször piros zászlóval félbeszakított, kaotikus időmérőn.
Piastri számára aztán pillanatok alatt véget ért a vasárnapi verseny. A rajtnál bemozdult az ausztrál, majd korrigált, de közben mindenki elment mellette. A mezőny végére csúszott vissza, aztán próbált felzárkózni, ám elmérte az egyik balkanyart és a falba vezette autóját.
Az ötödik körtől folytatódhatott az éles küzdelem, az élen nem változott a sorrend: Verstappen, Sainz, Lawson haladt az élbolyban. Jó darabig eseménytelenül zajlott a verseny, majd a thaiföldi Alexander Albon (Williams) nekiment az argentin Franco Colapintónak (Alpine), emiatt a 19. körben sárga zászlós figyelmeztetés volt érvényben.
Közben Norris feljebb tudott zárkózni, és sokáig az ötödik helyen haladt. A szeles verseny közepére esőt jeleztek előre, de ez végül nem érkezett meg. Az élcsoportból előbb Lawson, aztán Sainz járt a boxban kerékcserére, emiatt a 30. körben Verstappen mögött Russell következett, a harmadik helyen a japán Cunoda Juki (Red Bull) autózott, őt pedig Norris és a brit Lewis Hamilton (Ferrari) követte.
Norris a 39. körben ment ki a boxba, de a jobb első kerekével a kelleténél tovább bíbelődtek a szerelők, így a brit csak a nyolcadik helyre tudott visszatérni a pályára. Később egyet sikerül előre lépnie.
Verstappennek cseréltek kereket utoljára, a 41. körben, de ekkor már 32 másodperccel vezetett a második helyezett Russell előtt, így gond nélkül őrizte meg éllovas pozícióját. Harmadikként Sainz haladt, és a végéig már nem is változott az élcsoport sorrendje.
Norris hetedik lett, ezzel 25 pontra csökkentette hátrányát Piastri mögött.
A McLaren ezen a hétvégén még nem tudta megnyerni a konstruktőri vb-címet.
Carlos Sainz boldogsága érthető: először végzett dobogós helyen a Williamsszel
A világbajnoki idény két hét múlva Szingapúrban folytatódik.
FORMA–1, AZERI NAGYDÍJ (Baku, 51 kör)
A pontszerzők
1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33:26.408 óra
2. George Russell (brit, Mercedes) 14.609 másodperc hátrány
3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 19.199 mp h.
4. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 21.760 mp h.
5. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 33.290 mp h.
6. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 33.808 mp h.
7. Lando Norris (brit, McLaren) 34.227 mp h.
8. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 36.310 mp h.
9. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 36.774 mp h.
10. Isack Hadjar (francia, RB) 38.982 mp h.
A világbajnoki pontverseny élcsoportja 17 futam után (még 7 van hátra)
1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 324 pont
2. Norris 299
3. Verstappen 255
4. Russell 212
5. Leclerc 165
6. Hamilton 121
A konstruktőri pontverseny állása
1. McLaren 623 pont
2. Mercedes 290
3. Ferrari 286
4. Red Bull 272
