Már az első körben összetörte az autóját a világbajnoki éllovas – Verstappen rajt-cél győzelmet aratott Azerbajdzsánban

Verstappen startolt az élről, Bakuban pályafutása során először kezdhette meg a versenyt az első helyről, és végig diktálta a tempót, esélyt sem adott ellenfeleinek. Mellőle nagy meglepetésre Carlos Sainz Jr. indult, míg a harmadik helyről Liam Lawson, az RB új-zélandi pilótája rajtolhatott az 51 körös versenyen.

Piastri szombaton összetörte a McLarent és csak a kilencedik rajthely lett az övé, első számú riválisa és csapattársa, Lando Norris pedig csupán a hetedik startpozíciót csípte el az esős, balesetekkel tarkított, többször piros zászlóval félbeszakított, kaotikus időmérőn.

Piastri számára aztán pillanatok alatt véget ért a vasárnapi verseny. A rajtnál bemozdult az ausztrál, majd korrigált, de közben mindenki elment mellette. A mezőny végére csúszott vissza, aztán próbált felzárkózni, ám elmérte az egyik balkanyart és a falba vezette autóját.