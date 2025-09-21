David Coulthard a Mandinernek: „Nem vártam meg, amíg kitessékelnek az ajtón”

Bár a budapesti Red Bull Showrun kiváló alkalom, hogy összehozza a motorsport szerelmeseit, de ha a közösségimédia-oldalakat és a különböző streaming-platformokon futó dokusorozatokat, tartalmakat is idevesszük, talán joggal érezhetjük úgy, mintha az elmúlt években túl könnyen elérhetővé vált volna a Forma–1, miközben valamelyest veszített is a varázsából. Egyetért ezzel?

Nagyon jó kérdés, de szerintem az F1 népszerűsége még mindig töretlen, főleg Európában, Ázsiában, Ausztráliában és Dél-Amerikában. Észak-Amerikában ugyanakkor részben a Netflixnek köszönhetően vetette meg a lábát a sportág. Úgy tudom, az amerikai nézők több mint 40 százaléka a 35 év alatti korosztályból kerül ki, és már az ottani nők között is sokan követik a Formula–1-et. Abban viszont egyetértek, hogy manapság testközelben érezhetjük a pilótákat a különböző platformokon, bár úgy gondolom, ez sem a véletlen művel, hiszen jóképű, sikeres srácokról, tulajdonképpen sztárokról van szó. Már nem az van, mint mondjuk a hatvanas években, amikor a színészeket csak a filmvásznon láthatták az emberek, napjainkban tényleg lépten-nyomon követhetjük az életüket, legyen szó versenyzésről, családról, kikapcsolódásról vagy éppenséggel nyaralásról. Igazán megismerni őket azonban most sem lehet, ez csak egy nagyon szűk körnek adatik meg. Én például imádtam volna a közösségi médiát gyerekként, a mi időnkben ugyanis lement a futam a tévében, aztán a legtöbbször két napot vártunk, hogy kijöjjön végre nyomtatásban is. Most nem ez van, felgyorsult a világ.

Önnek egyébként sikerült teljesen lezárnia a pályafutását, vagy előfordul még ilyen rendezvények előtt, hogy a versenyzésről álmodik?

Lehet, furcsán hangzik, de már nem álmodok arról, hogy Forma–1-es autóban ülök, utoljára talán gyerekkoromban, Skóciában esett meg velem, még azelőtt, hogy gokartozni kezdtem volna. Imádtam nézni az F1-es közvetítéseket, majd ahogy jobb és jobb lettem gokartban, egyre nagyobb célokat tűztem ki magam elé. Így jött képbe a Formula–1, az álomból pedig valóság lett. Egészen az utolsó idényemig úgy éreztem, hogy folyamatosan fejlődöm, fizikailag és mentálisan. A Williamsnél és a McLarennél rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, és úgy gondoltam, ezeket a Red Bullnál is hasznosítani tudom: Christian Hornerrel, majd Adrian Newey-val egy igazi győztes típusú társaságot raktunk össze. Minden jól ment addig a pontig, amíg el kezdett tudatosulni bennem, hogy öregszem, és nem leszek már jobb. Leültem a csapatommal, és azt mondtam nekik, hogy itt a vége, ennyi volt, a szezon végén visszavonulok. Nem vártam meg, amíg kitessékelnek az ajtón. Lehúztam 15 idényt a legmagasabb szinten, mindig a tudásom legjavát nyújtottam. Nem én voltam a legjobb, de a legrosszabb pilóta sem. Elégedett vagyok a karrieremmel, nincs hiányérzetem.