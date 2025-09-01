Ft
09. 01.
hétfő
holland nagydíj Forma-1 trófea

A Herendi Porcelánnal már történt ilyen – látni kell Hadjar fejét, amikor eltöri élete első F1-es trófeáját (VIDEÓ)

2025. szeptember 01. 14:07

A Forma-1 Holland Nagydíján bravúros harmadik helyet elérő Isack Hadjar pályafutása első trófeája rögtön el is tört. Látni kell a videón utána a pilóta meglepett fejét!

2025. szeptember 01. 14:07
null

Sokáig emlékezetes marad majd a Forma-1 2025-ös évadának Holland Nagydíja Isack Hadjar számára. A 20 éves újonc pilóta ugyanis fantasztikus versenyzéssel már az első szezonjában dobogóra állhatott fel, miután harmadik helyezést ért el – miközben még a végül második Max Verstappennel is tartani tudta a tempót.

Hogy aztán a francia emiatt fog emlékezni a hollandiai versenyre, vagy amiatt, ami ezután történt, az még kérdéses.

Ahogy az lenni szokott, a dobogón átadták az ilyenkor szokásos díjakat, Hadjar is átvette a sajátját, aztán a csapatfotózáson letette szépen maga elé a földre – csakhogy a trófea teteje nemes egyszerűséggel a kezében maradt! 

Azt is mindenképp érdemes megnézni, milyen fejet vágott, miután konstatálta, hogy eltörte pályafutása első F1-es trófeáját.

Emlékezhetünk rá, 2023-ban a Magyar Nagydíjon is történt már hasonló eset: akkor Lando Norris törte el Max Verstappen Herendi Porcelánját, miközben az asztalhoz ütötte a pezsgőjét.

A Holland Nagydíjat egyébként Oscar Piastri nyerte Verstappen és Hadjar előtt.

Nyitókép: Piotr Zajac / NurPhoto / NurPhoto via AFP

zrx8
2025. szeptember 01. 15:16
Azért van egy kis különbség: ez egy szar munka volt, szarul megtervezve, szarul kivitelezve. A herendi eltöréséhez viszont tahó barbárság kellett.
NeMá
2025. szeptember 01. 14:23 Szerkesztve
Herendi nem atto ltört el, mert letették a földre! Ovodásoknak műanyag poharat szoktak adni, majd ha felnő kaphat porcelánt is!
Sróf
2025. szeptember 01. 14:21
"érdemes megnézni, milyen fejet vágott" Nem érdemes. Hacsak nem akarsz látni egy tirpák faszt.
madre79
2025. szeptember 01. 14:14
Nem való ezeknek ilyen különleges ajándék! Lövésük sincs, hogy milyen értékes és mennyit ér!
