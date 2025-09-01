A Herendi Porcelánnal már történt ilyen – látni kell Hadjar fejét, amikor eltöri élete első F1-es trófeáját (VIDEÓ)

Sokáig emlékezetes marad majd a Forma-1 2025-ös évadának Holland Nagydíja Isack Hadjar számára. A 20 éves újonc pilóta ugyanis fantasztikus versenyzéssel már az első szezonjában dobogóra állhatott fel, miután harmadik helyezést ért el – miközben még a végül második Max Verstappennel is tartani tudta a tempót.

Hogy aztán a francia emiatt fog emlékezni a hollandiai versenyre, vagy amiatt, ami ezután történt, az még kérdéses.

Ahogy az lenni szokott, a dobogón átadták az ilyenkor szokásos díjakat, Hadjar is átvette a sajátját, aztán a csapatfotózáson letette szépen maga elé a földre – csakhogy a trófea teteje nemes egyszerűséggel a kezében maradt!

Azt is mindenképp érdemes megnézni, milyen fejet vágott, miután konstatálta, hogy eltörte pályafutása első F1-es trófeáját.

Emlékezhetünk rá, 2023-ban a Magyar Nagydíjon is történt már hasonló eset: akkor Lando Norris törte el Max Verstappen Herendi Porcelánját, miközben az asztalhoz ütötte a pezsgőjét.