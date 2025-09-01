A Herendi Porcelánnal már történt ilyen – látni kell Hadjar fejét, amikor eltöri élete első F1-es trófeáját (VIDEÓ)

Alig kapta meg, máris eltört Verstappen herendi trófeája (VIDEÓ)
Lando Norris törte össze a dobogón.
A Forma-1 Holland Nagydíján bravúros harmadik helyet elérő Isack Hadjar pályafutása első trófeája rögtön el is tört. Látni kell a videón utána a pilóta meglepett fejét!
Sokáig emlékezetes marad majd a Forma-1 2025-ös évadának Holland Nagydíja Isack Hadjar számára. A 20 éves újonc pilóta ugyanis fantasztikus versenyzéssel már az első szezonjában dobogóra állhatott fel, miután harmadik helyezést ért el – miközben még a végül második Max Verstappennel is tartani tudta a tempót.
Hogy aztán a francia emiatt fog emlékezni a hollandiai versenyre, vagy amiatt, ami ezután történt, az még kérdéses.
Ahogy az lenni szokott, a dobogón átadták az ilyenkor szokásos díjakat, Hadjar is átvette a sajátját, aztán a csapatfotózáson letette szépen maga elé a földre – csakhogy a trófea teteje nemes egyszerűséggel a kezében maradt!
Azt is mindenképp érdemes megnézni, milyen fejet vágott, miután konstatálta, hogy eltörte pályafutása első F1-es trófeáját.
Emlékezhetünk rá, 2023-ban a Magyar Nagydíjon is történt már hasonló eset: akkor Lando Norris törte el Max Verstappen Herendi Porcelánját, miközben az asztalhoz ütötte a pezsgőjét.
Ezt is ajánljuk a témában
Lando Norris törte össze a dobogón.
A Holland Nagydíjat egyébként Oscar Piastri nyerte Verstappen és Hadjar előtt.
Nyitókép: Piotr Zajac / NurPhoto / NurPhoto via AFP