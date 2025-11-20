Állandóan ásít? Lehet, hogy nem véletlenül – utánajártunk, hogyan csapódik le az őszi fáradtság

,Ahogy beköszönt az ősz és a nappalok rövidülnek, a természet lelassul, nem véletlenül egyre többünknél jelentkeznek a kellemetlen tünetek – például állandóan álmosak vagyunk. A tudósok szerint ennek több oka is van, a túlterheltség, a fokozódó kimerültség és a közelgő tél egyszerre meríti ki energiatartalékainkat, aminek a fényhiány sem tesz jót; ezek mind egyszerre terhelik a szervezetet. A felborult cirkadián ritmus és az év végi határidők miatt sokan beszámolnak állandó feszültségről vagy levertségről. azaz az őszi fáradtság többek érint, mint gondolnánk.

Sok mindent tehetünk az őszi fáradtság ellen, ha ezeket betartjuk, nem fogunk úgy járni, mint ez a panda a francia állatkertben, aki annyira elfáradt a nap folyamán, hogy ekkorát ásított. Fotó: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Tudósok szerint a jelenség biológiai és pszichés okok keveréke, hiszen természetes fény hiánya miatt mérséklődik a szerotonin és a dopamin termelése, ami hozzájárulhat az energiahiányhoz, sőt akár a szezonális hangulatingadozáshoz is. A szervezet több melatonint termel — ez a hormon szabályozza az alvásciklust, és ha a sötétedés túl korán érkezik, nyugtalan alvás, nappali álmosság és állandó fáradtság érzése jelentkezhet.