szerotonin stressz fényhiány depresszió

Állandóan ásít? Lehet, hogy nem véletlenül – utánajártunk, hogyan csapódik le az őszi fáradtság

2025. november 20. 13:13

Itt a november, az ősz, jön a tél, miért fáradunk el ilyenkor? Tudatosan újra lehet építeni az energiaszintünket, hogy ne készítsen ki az őszi fáradtság.

2025. november 20. 13:13
null

,Ahogy beköszönt az ősz és a nappalok rövidülnek, a természet lelassul, nem véletlenül egyre többünknél jelentkeznek a kellemetlen tünetek – például állandóan álmosak vagyunk. A tudósok szerint ennek több oka is van, a túlterheltség, a fokozódó kimerültség és a közelgő tél egyszerre meríti ki energiatartalékainkat, aminek a fényhiány sem tesz jót; ezek mind egyszerre terhelik a szervezetet. A felborult cirkadián ritmus és az év végi határidők miatt sokan beszámolnak állandó feszültségről vagy levertségről. azaz az őszi fáradtság többek érint, mint gondolnánk.

Sok mindent tehetünk az őszi fáradtság ellen, ha ezeket betartjuk, nem fogunk úgy járni, mint ez a panda a francia állatkertben, aki annyira elfáradt a nap folyamán, hogy ekkorát ásított. Fotó: GUILLAUME SOUVANT / AFP
Sok mindent tehetünk az őszi fáradtság ellen, ha ezeket betartjuk, nem fogunk úgy járni, mint ez a panda a francia állatkertben, aki annyira elfáradt a nap folyamán, hogy ekkorát ásított. Fotó: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Tudósok szerint a jelenség biológiai és pszichés okok keveréke, hiszen természetes fény hiánya miatt mérséklődik a szerotonin és a dopamin termelése, ami hozzájárulhat az energiahiányhoz, sőt akár a szezonális hangulatingadozáshoz is. A szervezet több melatonint termel — ez a hormon szabályozza az alvásciklust, és ha a sötétedés túl korán érkezik, nyugtalan alvás, nappali álmosság és állandó fáradtság érzése jelentkezhet.

Milyen testi és lelki tünetei lehetnek az őszi fáradtságnak? 

Az Egészségügyi Világszervezet, azaz a WHO meghatározása szerint a kiégés a krónikus munkahelyi stressz következménye, amely energiakimerüléssel, rossz hangulattal és csökkent hatékonysággal jár. Bár nem minősül mentális betegségnek, egyértelműen befolyásolja az általános közérzetet és a teljesítményt. 

A kiégés első jelei gyakran már ősszel megjelennek: állandó fáradtság, ingerlékenység, teljesítménycsökkenés, vagy a „semmihez sincs kedvem” érzése. A fiatal munkavállalók 93 százaléka érzi úgy, hogy túlterhelt — ez a szám önmagában jelzi, mennyire sérülékennyé vált a modern, folyamatosan ingergazdag életforma.

A túlzott információterhelés pedig tovább rontja a helyzetet. Perczel-Forintos Dóra klinikai szakpszichológus szerint a 21. században információözön zúdul ránk, amivel az idegrendszerünk egyszerűen nem tud lépést tartani. Ez könnyen vezethet figyelemzavarhoz, stresszhez és alváshiányhoz, alvászavarhoz — olyan tünetekhez, amelyek ősszel, a fényhiány miatt, még erősebben érződnek.

A depressziót sokan félreértik: nem „rosszkedv”, nem „lustaság”, hanem orvosi értelemben vett állapot, amely milliókat érint világszerte. A szezonális depresszió (SAD) jellemzően ősszel és télen erősödik fel, tünetei közt pedig ott a tartós levertség, energiahiány, alvászavar, étvágyváltozás és a motiváció drasztikus csökkenése. Magyarországon becslések szerint mintegy 700 ezer ember él depresszióval. A szakértők hangsúlyozzák: a „szedd össze magad” típusú tanácsok nem segítenek.

Hogyan találhatunk új motivációt az év végén? 

A szakembereknek több praktikája is van, amivel jobbá tehetjük az őszi hangulatunkat, úgy látják, akár 20–30 perc reggeli természetes fény is beindítja a szerotonin-termelést, a fényterápiás lámpák pedig hatékonyak lehetnek a fényhiány okozta levertség ellen.

A napfény hiánya miatt az őszi hónapokban sokaknál kialakul a D-vitamin-hiány, amely hozzájárulhat a fáradtsághoz, hangulatingadozáshoz és immunrendszeri gyengeséghez.

Ebben az időben fontos

  • az esti rutin kialakítása, 
  • a képernyőhasználat csökkentése, 
  • és az offline feltöltődés, 

hiszen az alvásciklus zavara önmagában képes extrém fáradtságot okozni.

A WHO által is hangsúlyozott krónikus stressz kezelése nélkül tartós energiahiány és rossz közérzet alakulhat ki. Szakértők szerint a feszültség levezetése, a pihenés és a regeneráció legalább olyan fontos, mint a napi feladatok elvégzése.

Az ősz természetes ritmusa arra emlékeztet, hogy egész évben képtelenség ugyanazzal a fordulatszámmal élni. A fényhiány, a túlterheltség, a kimerültség és a levertség egyszerre jelzi, hogy a szervezet pihenést kíván. Fontos kiemelni, hogy a mentális egészség nem luxus, hanem alap.

Ha figyelünk testünk jelzéseire, akkor az őszi fáradtság nem okoz tartós kimerültséget, nem lesz őszi depresszió, és a helyzetet még előnyünkre is fordíthatjuk, például a regenerálódásra. 

Nyitókép: THIERRY ZOCCOLAN / AFP

