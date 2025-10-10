Ezek lehetnek a kiégés első jelei, de mindig van megoldás

Október 10-e a lelki egészség világnapja. E napon világszerte felhívják a figyelmet arra, mennyire fontos a mentális egészségünk megőrzése, valamint azt is hangsúlyozzák, hogy a fizikai és a lelki egészség mennyire szorosan összefüggnek egymással.

Bikfalvi Réka, egészségfejlesztő-coaching pszichológus, a Nyugizóna vezetője e naphoz kapcsolódóan többek között arra figyelmeztet, hogy az állandó fáradtság, a folyamatos feszültség vagy a teljesítményünk fokozatos csökkenése korántsem az élet természetes velejárója. Ezek a tünetek a kiégés első lépcsőfokait jelezhetik, és veszélyessé is válhatnak, ha nem törődünk velük.

Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint például a fiatal munkavállalók 93 százaléka érzi úgy, hogy túlterhelt, illetve nem tud megküzdeni a stresszel. Ez a kiégés szempontjából komoly kockázatot jelent.

Ugyanakkor tudni kell, hogy a kiégés egy hosszabb folyamat, ami ebben a fázisban még könnyebben visszafordítható

– húzta alá a szakértő.