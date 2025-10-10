Ft
coaching szükség lélek szakember kampány gyerek pszichológus jelenlét egészség

Ezek lehetnek a kiégés első jelei, de mindig van megoldás

2025. október 10. 19:56

Az egészségfejlesztő-coaching pszichológus a lelki egészség világnapjához kapcsolódóan elmondta, már néhány egyszerű lépéssel sokat tehetünk a mentális jóllétünkért.

2025. október 10. 19:56
null

Október 10-e a lelki egészség világnapja. E napon világszerte felhívják a figyelmet arra, mennyire fontos a mentális egészségünk megőrzése, valamint azt is hangsúlyozzák, hogy a fizikai és a lelki egészség mennyire szorosan összefüggnek egymással. 

Bikfalvi Réka, egészségfejlesztő-coaching pszichológus, a Nyugizóna vezetője e naphoz kapcsolódóan többek között arra figyelmeztet, hogy az állandó fáradtság, a folyamatos feszültség vagy a teljesítményünk fokozatos csökkenése korántsem az élet természetes velejárója. Ezek a tünetek a kiégés első lépcsőfokait jelezhetik, és veszélyessé is válhatnak, ha nem törődünk velük.

Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint például a fiatal munkavállalók 93 százaléka érzi úgy, hogy túlterhelt, illetve nem tud megküzdeni a stresszel. Ez a kiégés szempontjából komoly kockázatot jelent. 

Ugyanakkor tudni kell, hogy a kiégés egy hosszabb folyamat, ami ebben a fázisban még könnyebben visszafordítható

– húzta alá a szakértő.

Néhány lépéssel is sokat tehetünk a mentális jóllétünkért

Az egészségfejlesztő-coaching pszichológus ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy 

már néhány egyszerű szokással tehetünk a saját testi-lelki jóllétünkért, a kiégés megelőzéséért.

„Egészséges életmódunkkal kompenzálhatjuk az elhúzódó stressz okozta problémákat, és megteremthetjük a test és a lélek számára a stabil alapokat a kiegyensúlyozott működéshez” – hangsúlyozta a pszichológus. 

Majd javasolt néhány módszert, amivel tehetünk a mentális jóllétünkért

Feszültséglevezetés

Stresszhelyzetben első lépésként koncentráljunk arra, hogy megnyugodjunk, és levezessük a feszültséget. Nyugodt fejjel könnyebb tisztán gondolkodni, és megoldást találni a feszültséget kiváltó problémákra is.

Feltöltődés

Ha fáradtak vagyunk, adjunk időt magunknak a regenerálódásra. Ha rendszeresen több energiát használunk fel, mint amennyit visszatöltünk, az hosszú távon kiégéshez vezet.

Az alapvető szükségletek kielégítése

A recept meglepően egyszerű: megfelelő táplálkozás, elegendő alvás és rendszeres mozgás.

Már néhány egyszerű szokás beépítésével is sokat tehetünk a testi-lelki egészségünkért. A lelki egészség világnapja kiváló alkalom arra, hogy emlékeztessük magunkat: a kiégés megelőzhető, ha odafigyelünk a testünk és lelkünk jelzéseire, és tudatosan gondoskodunk
magunkról – magyarázta Bikfalvi Réka.

Egy kampány, ahol díjazzák az offline töltött időt

A digitális ártalmak mérséklésére hívták fel a figyelmet a szakemberek október 6-án, a „Szabadulj ki az életre!” című konferencián. A résztvevők hangsúlyozták: a gyerekek képernyőidejének csökkentése mindannyiunk felelőssége, és ennek sikeréhez a szülők, pedagógusok és gyerekekkel foglalkozó szakemberek együttműködésére van szükség. 

A konferencia szervezői a folytonos online jelenlét mérséklésére és az offline élményszerzésre egy játékos akció keretében buzdítanák a fiatalokat, így a Szent István Intézet, a Kapcsolj ki! mozgalom, valamint az Out! applikáció fejlesztőcsapatának együttműködésével november 3-án elindítják a diákokat és iskolai közösségeket célzó Analóg November kampányt. 

A gyermekeket érő digitális ártalmakat csak úgy tudjuk hatékonyan csökkenteni, ha új társadalmi normákat állítunk fel – ehhez szükség van a szülők, pedagógusok és diákok bevonására és összefogására. 

Célunk, hogy segítsük az online térben töltött idő visszaszorítását, valamint ösztönözzük a gyerekeket az offline időtöltések tartalmas, a testi-lelki egészségüket és szociális fejlődésüket támogató eltöltésére – ezért hirdetjük meg a jövő hónapban az Analóg November nevű kampányunkat, amelyhez reményeink szerint minél több magyarországi általános és középiskola csatlakozik majd” – tette hozzá Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet vezetője. 

A konferencián elhangzott, hogy a kampány során a résztvevők az egyetemisták által fejlesztett Out! mobilalkalmazást használják majd arra, hogy a telefonmentes perceiket regisztrálják, és az így összegyűjtött időt mindenki hozzárendelheti a saját iskolája nevéhez. 

A legtöbb offline időt gyűjtő oktatási intézmények pedig 3 kategóriában (kistelepülési, városi és fővárosi iskolák) értékes nyereményeket vehet majd át.

Az Analóg November széleskörű szakmai összefogás nyomán, a Szent István Intézet, az a Kapcsolj ki! mozgalom és az Out! csapatának együttműködésében valósul meg.

Az akció szakmai partnere az Bethesda Gyermekkórház, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége, az Oktatási Hivatal, a kezdeményezést ugyanakkor piaci szereplők, többek közt a Libri és a Dechatlon is támogatják.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

