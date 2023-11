„A mentálhigiénés hálózat tagjai otthon vannak az egész Kárpát-medencében” – pszichológusok a Mandinernek

Az egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Pszichológiai Továbbképző Központját éveken át vezető pszichiáter ezután kitért arra, hogy az a határon túli 500 személy, akik alaphivatásukat tekintve zömében tanárok, tanítók, óvoda-, illetve gyógypedagógusok, lelkészek, hitoktatók, orvosok, nővérek, szociális munkások, saját szolgálati helyükön – falvakban, kisebb vagy nagyobb városokban – dolgoznak szerte a Kárpát-medencében

„A mindennapok során hivatásszerepükben, tanárként, lelkészként vagy szociális munkásként felhasználják a képzésben elsajátított ismereteket és készségeket. Az előttünk álló időszakban

szeretnénk még továbblépni, és egy olyan átfogó, jól szervezett összehangolt lelki segítő programot indítani, amely valamennyi határon túli, magyarlakta régiót érint.

A tervezett szolgálat elsősorban a tanár-diák-szülő „háromszögben” működne, egyéneknek szóló tanácsadások, illetve lakóhelyi, iskolai közösségekre irányuló, a gyermekek, a pedagógusok és a szülők együttműködését, lelki egészségét támogató programok révén – hangzott el.

Ha egy szülőnek problémája van otthon a gyermekével, és úgy érzi, nem tudnak boldogulni egymással, ebben a szakszerű konzultáció sokat segíthet, ami által a kapcsolat is rendeződhet. „A tanulókra – pedagógusokra és szülőkre irányuló mentálhigiénés programok a lelki, kapcsolati kultúrán, a kedvező egészségmagatartáson kívül a fiatalok az identitásfejlődését, érett önazonosságuk kialakulását is jól szolgálják”– tekintett a jövőbe Grezsa Ferenc.

Majd azzal folytatta, hogy

hidakat kell építeni a különböző generációk között és erősíteni kell az együttműködésüket.

Jelenleg ehhez keresünk együttműködő civil partner szervezetet, amelynek jól kiépült hálózata van azokban a régiókban, ahol a mi jól képzett volt hallgatóink élnek és dolgoznak” – jelentette ki.

Támogatni kell a nemzet lelki újjászületését

„Mindennek a gyújtópontja a nemzet lelki újjászületésének támogatása, mert hiába erősítünk fel gyógyító programokat, vagy szervezünk prevenciós projekteket, ha a magatartáskultúra, a lelki- és kapcsolati kultúra, és egyáltalán az életvezetés, a biztos önazonosság területein nem tudunk megújulni. A 20. században a magyarságot megannyi trauma érte, szinte csoda, hogy még egyáltalán létezik. A trianoni és sok más egyéb trauma elviselése épp azt bizonyítja, hogy erős nép a magyar.

A mi programunk pedig azt a túlélő-, megoldó- és megbirkózási képességet, önazonosságot is erősíti,

amely segített eddig megmaradnunk a Kárpát-medencében” – magyarázta.

„Azt, hogy az utóbbi időben a tervezéskor főleg a határon túlra koncentrálunk, az indokolja, hogy az ott élő magyarság lelki értelemben nagyobb terheket cipel. Egyrészt az ország földarabolása miatt kisebbségi helyzetbe kerültek, annak számos negatív következményével együtt. Ráadásul számukra az anyanyelven igénybe vehető intézmények, szolgálatok elérése is nehezebb, sok esetben kifejezetten akadályozott. Képzésünk, hálózatépítő munkánk pedig értelemszerűen anyanyelven és a határon túli régiókban, tehát helyben zajlik. Ahogyan a tervezett átfogó szolgálat is helyben és anyanyelven működik majd” – ismertette a pszichiáter.

Becsülendő a kárpátaljaiak túlélőképessége

A szakember a beszélgetés során felidézte, hogy nemrég testközelből tapasztalta meg a kárpátaljai állapotokat. „Kettős a kép, mert az ukrajnai háború következményei a Kárpátalján élő magyarságot is sújtják. Folyamatosan érkeznek hozzájuk a menekültek, sok család szétszakadt, megélhetése nagyon nehézzé vált. Másfelől viszont ezernyi jele van az ott élők túlélőképességének.

Sok-sok magára maradt nő mintegy »Zrínyi Ilonaként« a férj távollétében küzd meg a nehéz körülményekkel,

gondozza az otthon maradt időseket, kisgyermekeket… ”

„Megható és tiszteletre méltó a méltóság, ahogy ezt a helyzetet viselik, és kezelik Mi több, a nagy nyomás nem eltávolította, hanem közelebb hozta egymáshoz az embereket, főleg a családokon belül. A hosszú áramszünetek sötétjében, hidegében képletesen és valóságosan is húzódtak egymáshoz, nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is: közelebb kerültek egymáshoz. Még az ilyen nehéz helyzeteket is meghitté tudták varázsolni. A kezdeti pánik összekapaszkodást szült” – sorolta.

„Minden élethelyzetben meg lehet találni a kapaszkodót, azt, ami segít. Az Istenben hívők különösen jól tudják ezt. Kárpátalján is szorongató,, ha megszólalnak a szirénák.

De a szorongás nemcsak béníthat, hanem a személyes erőforrások mozgósítására is sarkallhat,

ami által meg tudunk birkózni a kihívásokkal” – húzta alá.

Grezsa Ferenc kitekintésként hozzátette, hogy előbb-utóbb Magyarországon is szükség lesz egy integrált, lelki egészséget támogató programra, csak itt nyilván könnyebb a közösség helyzete, mert anyanyelvi környezetben él, és idehaza jóval elterjedtebbek a segítő szolgálatok is: mind a hivatásszerűen működők, mind a civil szervezetek által fenntartottak.

Nem tűzoltásról van itt szó, hanem arról, hogy ne keletkezzenek tüzek”

– húzta alá a Károli-egyetem mentálhigiénés képzésének alapítója.