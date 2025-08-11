Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
álom kormány befektetés főváros lakásvásárlás generáció vidék program döntés megtakarítás

A kormány az Otthon Start Programmal mind az én, mind a nálam fiatalabb generáció álmát valóra váltja

2025. augusztus 11. 05:27

Korhatár nincs, szinglik is belevághatnak, hogy ne csak kidobáljuk a pénzt albérletre az ablakon.

2025. augusztus 11. 05:27
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Még most is csak ízlelgetem a gondolatot: lesz egy saját lakásom. Már egy ideje éreztem, hogy környezetváltozásra van szükségem. Egyre többet böngésztem a lakáshirdetéseket a különböző Facebook-csoportokban, és sorozatosan esett le az állam. A legtöbb albérlet ugyanis 180 ezer forint per hónál kezdődött, és ebben még nem volt benne a rezsi.

Aztán pár hete Orbán Viktor miniszterelnök bombasztikus bejelentéssel állt elő: 10 százalékos önerővel, fix 3 százalékos kamattal és maximum 25 százalékos futamidővel új program indul, ami főként azoknak kedvez, akik az első lakásukat szeretnék megvásárolni. 

Korhatár nincs, szinglik is belevághatnak. 

Bevallom, első hallásra is megmozdult bennem valami, megcsillant egy reménysugár, hogy nekem is lehet így lakásom a fővárosban.

A második meglepetés akkor ért, mikor a szüleim az albérletváltás hírére azt mondták, hogy sejtésük szerint az új konstrukcióra közel annyit kellene fizetnem, mint egy albérletért – ha nem kevesebbet –, és az a pénz, amit hónapról hónapról kifizetek, egy saját lakásba csurogna bele. 

Így már az albérleti oldalak böngészését felváltotta az ingatlanos oldal, ahol csak jöttek szembe a csábító ajánlatok.

Persze már a hirdetés szövegét böngészve kibukott némelyiknél, hogy valami nem kerek. Szuterén, nincs bekötve a gáz, maradna a jelenlegi bérlő, és így tovább.

Közben még csak augusztus eleje van, de a konstrukció csak szeptembertől él. Arról nem is beszélve, hogy olyan turbulencia jellemzi a piacot, hogy két vagy három kiszemelt lakás esetében az ingatlanos vagy a tulaj már csak annyit reagált, mikor felhívtam, hogy folyamatban van a vevővel a szerződéskötés. (Pedig volt, ahol már gondolatban a hortenziát is elültettem a kiskertben.)

Ezt is ajánljuk a témában

Aztán jött a következő mérföldkő: egyeztetés a bankban előkalkulációval, ahol beigazolódik az otthoni felvetés: 

valóban jobban megéri most venni, mint bérelni.

A környezetemben van, aki egyenesen úgy fogalmaz, hogy sok esetben az albérlői lét olyan lesz, mintha hónapról hónapra valaki 150-180 ezer forint közötti összeget dobálna ki az ablakon.

Ezt követte az első sikeresnek hitt egyeztetés. A környéket, ahol néztem volna, némileg ismerem is, ennek ellenére már előre tanácstalan voltam, hogy mire is figyeljek oda a mustrán. 

  • Mennyire zajos a környék?
  • Mennyire zűrös a kerület, netán a szomszédság?
  • Mennyire drága a rezsi?

Amellett, hogy pörögtek ezek a logikus kérdések üresjárataimban, jókat derültem azon, hogy 

kissé olybá tűnik nekem ez a lakásvásárlás, mint a randizás. Működik-e majd a „kémia”, el tudom-e képzelni, hogy otthont varázsoljak a kégliből.

Aztán a nagy agyalást megszakította egy telefon 24 órával a „találka” előtt: egy korábbi jelentkező megegyezett a tulajjal, még alkudott is az árból, ne menjek sehova.
A hír hallattán kicsit elkenődtem, és benyomódott bennem a szorongásgomb: lesznek-e olyan jó árú ingatlanok a program kezdetekor még a piacon, amiket jelenleg böngészek? Közben felmerül az a kérdés, hogy egyeseknek miért éri meg 20 százalékos önerővel belevágni egy mondhatni „életre szóló kalandba”, mikor heteken belül ez a felére csökken?

Nem mellékesen kérdés az is, hogy hány lakást érdemes megnézni ahhoz, hogy az ember lánya jó döntést hozzon,

hiszen ez évtizedekre meghatározhatja a büdzséjét. Majd jön a következő kör: hogy tudom bebiztosítani azt az ingatlant, amibe esetleg „beleszeretek” szeptember elejéig.
S még az adminisztrációba bele sem gondoltam, amelynek a részletei nem teljesen ismertek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mindezek mellett még némileg hadakoznom kell a károgókkal is, akik szerint humbug ez az egész, „Orbán újabb szavazatvásárlási kísérlete”, illetve minek nekem pesti lakás, mikor vidéken ott a két generációnak is kényelmes családi házunk. Erre a válaszom, hogy talán azért, mert már többet dolgoztam a fővárosban, mint vidéken összesen, és talán azért, mert szeretném hasznosan felhasználni a megtakarításom.

 Arról nem beszélve, hogy egy pesti lakás a jövőre nézve befektetésnek sem utolsó. Sőt, talán két évtized múlva lesznek olyan 18-20 éveseim, akik a nagy lázadás közepette szeretnének majd kirepülni a családi fészekből, és így lesz hol elkezdeniük a felnőttéveiket. 

Szóval nem csak magamra gondolok.

Egy szó, mint száz: emiatt a Start miatt az egyik pillanatban nagyon izgatott vagyok, a másikban pedig kissé pánikolok, hogy marad-e még olyan ingatlan az ősz elejére, amire nyugodt szívvel tudom majd azt mondani, hogy az otthonom. 
De egy dolgot tudok, a pumpkin spice latte-mat már az új helyen akarom kortyolgatni. S 36 évesen vagyok már annyira kitartó és némileg tapasztalt is, hogy az első nehézségnél ne adjam fel, és bevessem azt a szupererőt, hogy ha elakadok, kérdezzek: ingatlanost, hitelügyintézőt vagy magát a programirodát.

S még valami: igenis hálás vagyok a kormánynak, mert ezzel a lépéssel mind az én, mind a nálam fiatalabb generáció álmát váltja valóra!

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay




 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kadhafi
2025. augusztus 11. 06:48
bagira004zsocc44 2025. augusztus 11. 06:08 Ingyen lakáshoz a kommunisták jutottak (tanácsi lakás) . Anyád apád kommunista volt?
Válasz erre
0
0
kadhafi
2025. augusztus 11. 06:46
ingatlan.com/lista/elado+xvii-ker+ar-szerint? 1094 ingatlan amiben szántók zártkertek üres telkek is vannak.
Válasz erre
0
0
kadhafi
2025. augusztus 11. 06:44
A nincset megvenni 3%os kamatra. Új magyar találmány.
Válasz erre
0
0
kadhafi
2025. augusztus 11. 06:42
""""10 százalékos önerővel, fix 3 százalékos kamattal és maximum 25 százalékos futamidővel....""" Megint a takarítónő ért be előbb a szerkesztőnél.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!