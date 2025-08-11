A kormány az Otthon Start Programmal mind az én, mind a nálam fiatalabb generáció álmát valóra váltja

Még most is csak ízlelgetem a gondolatot: lesz egy saját lakásom. Már egy ideje éreztem, hogy környezetváltozásra van szükségem. Egyre többet böngésztem a lakáshirdetéseket a különböző Facebook-csoportokban, és sorozatosan esett le az állam. A legtöbb albérlet ugyanis 180 ezer forint per hónál kezdődött, és ebben még nem volt benne a rezsi.

Aztán pár hete Orbán Viktor miniszterelnök bombasztikus bejelentéssel állt elő: 10 százalékos önerővel, fix 3 százalékos kamattal és maximum 25 százalékos futamidővel új program indul, ami főként azoknak kedvez, akik az első lakásukat szeretnék megvásárolni.

Korhatár nincs, szinglik is belevághatnak.

Bevallom, első hallásra is megmozdult bennem valami, megcsillant egy reménysugár, hogy nekem is lehet így lakásom a fővárosban.

A második meglepetés akkor ért, mikor a szüleim az albérletváltás hírére azt mondták, hogy sejtésük szerint az új konstrukcióra közel annyit kellene fizetnem, mint egy albérletért – ha nem kevesebbet –, és az a pénz, amit hónapról hónapról kifizetek, egy saját lakásba csurogna bele.

Így már az albérleti oldalak böngészését felváltotta az ingatlanos oldal, ahol csak jöttek szembe a csábító ajánlatok.

Persze már a hirdetés szövegét böngészve kibukott némelyiknél, hogy valami nem kerek. Szuterén, nincs bekötve a gáz, maradna a jelenlegi bérlő, és így tovább.

Közben még csak augusztus eleje van, de a konstrukció csak szeptembertől él. Arról nem is beszélve, hogy olyan turbulencia jellemzi a piacot, hogy két vagy három kiszemelt lakás esetében az ingatlanos vagy a tulaj már csak annyit reagált, mikor felhívtam, hogy folyamatban van a vevővel a szerződéskötés. (Pedig volt, ahol már gondolatban a hortenziát is elültettem a kiskertben.)