Ákos Japánban forgatta új videóklipjét

2025. november 20. 11:21

A Metropolis című dala Tokió utcáin kelt életre.

2025. november 20. 11:21
null

Különleges klippel jelentkezett a napokban Ákos. A legutóbbi METROPOLIS című dupla albuma platinalemez lett, az eladási adatok alapján megkapta Az év albuma elismerést is. A címadó dalhoz nemrégiben látványos klipet forgatott a japán fővárosban, a kisfilm a napokban jelent meg a videómegosztókon.

„A kalandos forgatást napra pontosan a Metropolis dupla album megjelenésének első évfordulóján fejeztük be Tokióban. Ennél ideálisabb helyszínt el se lehet képzelni egy ilyen tematikájú dalhoz” – nyilatkozta az énekes.

Ákos más előadók mellett az oszakai világkiállításon lépett fel Japánban, ahol nagy sikerű koncertet adott, ez után utazott át a stáb Tokióba forgatni. A világváros ikonikus helyszínei, például a Shibuya-kereszteződés, a Tokyo Station és a Shinjuku üzleti negyed a nyüzsgés és a magány díszleteivé változnak át Ákos saját rendezésű, futurisztikus klipjében. A szerzemény szintetizátorokra építő albumverziója friss hangzást kapott, a képi világ pedig mintha a dalszöveg folytatása lenne. 

A Kossuth-díjas művész az idei évben országjáró turnéja során 60 ezer érdeklődőnek koncertezett, októberben pedig debütált a róla készült portréfilm, az EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig. A film budapesti bemutatóját követően egy hónapon át járta az országot közönségtalálkozókkal egybekötött vetítésekkel: telt ház, ünnepi hangulat fogadta őt és a film alkotóit. 

Az énekesnek a napokban jelenik meg a tavalyi, különleges Aréna-koncertet megörökítő koncertfilmje DVD-n, Élő Metropolis címmel. Ez a koncertfelvétel vezeti fel Ákos hamarosan esedékes év végi nagykoncertjét: 

idén december 13-án újra a Papp László Arénában zárja az évet zenekarával. 

A nagyszabású előadás repertoárját erre az alkalomra állították össze: népszerű slágerek, rég hallott, ritkábban játszott szerzemények és a legutóbbi album sikerdalai is fontos szerephez jutnak ezen az estén. 

 

