Ákos Japánban forgatta új videóklipjét

Különleges klippel jelentkezett a napokban Ákos. A legutóbbi METROPOLIS című dupla albuma platinalemez lett, az eladási adatok alapján megkapta Az év albuma elismerést is. A címadó dalhoz nemrégiben látványos klipet forgatott a japán fővárosban, a kisfilm a napokban jelent meg a videómegosztókon.

„A kalandos forgatást napra pontosan a Metropolis dupla album megjelenésének első évfordulóján fejeztük be Tokióban. Ennél ideálisabb helyszínt el se lehet képzelni egy ilyen tematikájú dalhoz” – nyilatkozta az énekes.