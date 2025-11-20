Megérkezett a friss Eurostat-adat: Spanyolország, Németország, sőt még Ausztria és Dánia is csak irigykedve lesi a hátunkat

Őrület: rettegnek a románok Csányi Sándortól, Orbán Viktor titkos tervét sejtik mögötte
A geopolitikai stratégia része lehet.
Ráadásul éppen egy olyan mutatóban, amely mindenkit érint Magyarországon.
Kihozta az Eurostat, hogy 2023-ban az Európai Unióban élő férfiak születéskori egészséges várható élettartama átlagosan 62,8 év volt.
A mellékelt grafikonon pedig szépen látható, Magyarországon élnek a 11. legtovább a férfiak egészségben az Unióban, olyan országokat előzve meg, mint Spanyolország, Németország, Lengyelország, vagy épp Hollandia, Ausztria, Románia - természetesen -, illetve Finnország és Dánia.
Az északi országok közül egyedül Svédország előz meg minket, az élen pedig Málta és Olaszország áll.
Nyitókép: Pixabay