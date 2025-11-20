Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lengyelország Hollandia Eurostat Dánia Spanyolország Ausztria Finnország Románia

Megérkezett a friss Eurostat-adat: Spanyolország, Németország, sőt még Ausztria és Dánia is csak irigykedve lesi a hátunkat

2025. november 20. 10:12

Ráadásul éppen egy olyan mutatóban, amely mindenkit érint Magyarországon.

2025. november 20. 10:12
null

Kihozta az Eurostat, hogy 2023-ban az Európai Unióban élő férfiak születéskori egészséges várható élettartama átlagosan 62,8 év volt.

A mellékelt grafikonon pedig szépen látható, Magyarországon élnek a 11. legtovább a férfiak egészségben az Unióban, olyan országokat előzve meg, mint Spanyolország, Németország, Lengyelország, vagy épp Hollandia, Ausztria, Románia - természetesen -, illetve Finnország és Dánia. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Az északi országok közül egyedül Svédország előz meg minket, az élen pedig Málta és Olaszország áll.

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan3
2025. november 20. 13:04
fideszes szavazó legyen a talpán, aki ezt is elhiszi. @neszteklipschik Számtalan, hozzád hasonlóan tájékozott embernek elmondtam már, de neked is megteszem most. Az EUROSTAT-ot nem kell lefizetni. Az EUROSTAT nem mér Magyarországon. Az EUROSTAT abból dolgozik, amit a KSH küldd neki.
Válasz erre
0
1
neszteklipschik
2025. november 20. 12:40
Bezzegszlovákia, bezzegrománia, bezzegausztria, bezzegmindenki. Ugye, lippsik? Az Eurostatot pedig lefizette a Rogántóni, ez már köztudott lippsi körökben.... :)
Válasz erre
6
0
states-2
2025. november 20. 12:16
A komcsik is ilyen hosszú életűek nálunk?
Válasz erre
6
0
tapir32
2025. november 20. 12:11
Ursulának tisztáznia kell magát az Ukrán korrupció árnyéka alól! Ukrajna mindenáron való, feltétlen támogatása Weberre is a korrupció gyanújának árnyékát vetíti. Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része a korrupciós hálózatnak. Az ukrán vezetés visszaél az európai népek jóindulatával. Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki. Ukrajna az EU pénzén orosz energiát vásárol.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!