Edouard Ndjodo Fradi légiósok Ferencváros Siófok

A rendőrség célkeresztjébe került a Fradi korábbi kameruni légiósa: garázdaság miatt körözik Ndjodót

2025. november 20. 11:25

A botrányoktól nem mentes karrierű labdarúgó egyszer összetűzésbe került az öltözőben randalírozó Ferencváros-szurkolókkal is.

2025. november 20. 11:25
null

Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok és a Ferencváros korábbi légiósa ellen garázdaság miatt. A kameruni születésű egykori támadó pályafutása során többször került összetűzésbe játékostársaival, sőt szurkolókkal is. A rendőrség hivatalos oldalán tették közzé a közleményt.

A most 40 éves Ndjodóhoz számos botrány fűződik.

Egy alkalommal edzés közben, amikor László András egy kemény becsúszást követően sértő megjegyzést tett Ndjodo édesanyjára, a kameruni játékos odalépett a csapattársához, és lefejelte őt, aminek következtében László orra eltört.

A Ferencvárosnál Ndjodo egyszer összetűzésbe került az öltözőben randalírozó szurkolókkal is, ami után a klub azonnal megvált tőle. Tatabányán és a Fradinál is érték verbális támadások, amelyek hosszú távon is megviselték a játékost környezete elmondása szerint.

Ennek ellenére a vele dolgozó edzők rendre kiálltak mellette. Többen hangsúlyozták, hogy a pályán profi mentalitású, míg a civil életben visszahúzódó és csendes személyiség. Détári Lajos egyszer úgy fogalmazott: „Ha tizenegy Ndjodo játszana a Siófokban, a csapat nem állna kieső helyen”.

Nyitókép: Képernyőkép / Police.hu

***

