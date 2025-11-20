A rendőrség célkeresztjébe került a Fradi korábbi kameruni légiósa: garázdaság miatt körözik Ndjodót

Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok és a Ferencváros korábbi légiósa ellen garázdaság miatt. A kameruni születésű egykori támadó pályafutása során többször került összetűzésbe játékostársaival, sőt szurkolókkal is. A rendőrség hivatalos oldalán tették közzé a közleményt.

A most 40 éves Ndjodóhoz számos botrány fűződik.

Egy alkalommal edzés közben, amikor László András egy kemény becsúszást követően sértő megjegyzést tett Ndjodo édesanyjára, a kameruni játékos odalépett a csapattársához, és lefejelte őt, aminek következtében László orra eltört.