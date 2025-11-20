A rendőrség célkeresztjébe került a Fradi korábbi kameruni légiósa: garázdaság miatt körözik Ndjodót

Felkavaró felvételek: így ünnepelte Robbie Keane az írek budapesti győzelmét (VIDEÓ)
Dalra fakadt a Fradi edzője.
A botrányoktól nem mentes karrierű labdarúgó egyszer összetűzésbe került az öltözőben randalírozó Ferencváros-szurkolókkal is.
Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok és a Ferencváros korábbi légiósa ellen garázdaság miatt. A kameruni születésű egykori támadó pályafutása során többször került összetűzésbe játékostársaival, sőt szurkolókkal is. A rendőrség hivatalos oldalán tették közzé a közleményt.
A most 40 éves Ndjodóhoz számos botrány fűződik.
Egy alkalommal edzés közben, amikor László András egy kemény becsúszást követően sértő megjegyzést tett Ndjodo édesanyjára, a kameruni játékos odalépett a csapattársához, és lefejelte őt, aminek következtében László orra eltört.
A Ferencvárosnál Ndjodo egyszer összetűzésbe került az öltözőben randalírozó szurkolókkal is, ami után a klub azonnal megvált tőle. Tatabányán és a Fradinál is érték verbális támadások, amelyek hosszú távon is megviselték a játékost környezete elmondása szerint.
Ennek ellenére a vele dolgozó edzők rendre kiálltak mellette. Többen hangsúlyozták, hogy a pályán profi mentalitású, míg a civil életben visszahúzódó és csendes személyiség. Détári Lajos egyszer úgy fogalmazott: „Ha tizenegy Ndjodo játszana a Siófokban, a csapat nem állna kieső helyen”.
