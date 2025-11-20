Ft
háború bürokrata munka Orbán Viktor

Elment Orbán Viktor Lukácsékhoz és megmutatta, miért harcol

2025. november 20. 11:14

„Tisztességben felnőtt, sikeres gyerekek, temérdek unoka, szívből, hatékonyan felépített vállalkozás. Nem azért dolgoztak, hogy egy csapat brüsszeli bürokrata tönkre tegye az életüket.”

2025. november 20. 11:14
null

Orbán Viktor ellátogatott Lukácsékhoz, az idén év elején elhunyt húszgyermekes milliárdos vállalkozó családjához. Megjegyezte a miniszterelnök, „Lukácsék egy élet munkájával nagy dolgokat értek el: tisztességben felnőtt, sikeres gyerekek, temérdek unoka, szívből, hatékonyan felépített vállalkozás.”

Hozzátette, hogy nem azért dolgoztak, hogy „egy csapat brüsszeli bürokrata tönkre tegye az életüket, és az unokáikat is adósságba verje a háború oltárán”.

„Az ő akaratukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. És ott világosan el fogom mondani: Magyarország nem kér a háborús tervekből!”

A látogatásról készült képeket alább tudja megtekinteni.

Összesen 12 komment

steinamanger-2
•••
2025. november 20. 20:14 Szerkesztve
Miért harcol? A saját személyes szabadságáért és az elsíbolt százmilliárdos vagyonokért amelyeket a családjának, rokonainak, "harcostársainak" juttatott az európai és a magyar adófizetők pénzéből. Nincs veszélyesebb mint a koncot védő kommunista.
0
elcapo-2
2025. november 20. 12:27
A Tisza adóprogramja veszélyesebb, mint Brüsszel!
8
tapir32
2025. november 20. 12:12
Ursulának tisztáznia kell magát az Ukrán korrupció árnyéka alól! Ukrajna mindenáron való, feltétlen támogatása Weberre is a korrupció gyanújának árnyékát vetíti. Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része a korrupciós hálózatnak. Az ukrán vezetés visszaél az európai népek jóindulatával. Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki. Ukrajna az EU pénzén orosz energiát vásárol.
4
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 20. 11:22 Szerkesztve
„Az ő akaratukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. És ott világosan el fogom mondani: Magyarország nem kér a háborús tervekből!” 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Háh ,és mikor lenyomják a torkán mint ahogy szájer is lenyomta neki, akkor fuldokolva mit fog nyüszíteni👍👍 A Rühes orbán, inkább a ruszkiknak ugassa ezt el, a kis csau csau.Ja,hogy ott kibasznák a nyolcadikról?🤣🤣😆😆👏👏
1
