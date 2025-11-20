Elment Orbán Viktor Lukácsékhoz és megmutatta, miért harcol

Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
„Tisztességben felnőtt, sikeres gyerekek, temérdek unoka, szívből, hatékonyan felépített vállalkozás. Nem azért dolgoztak, hogy egy csapat brüsszeli bürokrata tönkre tegye az életüket.”
Orbán Viktor ellátogatott Lukácsékhoz, az idén év elején elhunyt húszgyermekes milliárdos vállalkozó családjához. Megjegyezte a miniszterelnök, „Lukácsék egy élet munkájával nagy dolgokat értek el: tisztességben felnőtt, sikeres gyerekek, temérdek unoka, szívből, hatékonyan felépített vállalkozás.”
Hozzátette, hogy nem azért dolgoztak, hogy „egy csapat brüsszeli bürokrata tönkre tegye az életüket, és az unokáikat is adósságba verje a háború oltárán”.
„Az ő akaratukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. És ott világosan el fogom mondani: Magyarország nem kér a háborús tervekből!”
A látogatásról készült képeket alább tudja megtekinteni.