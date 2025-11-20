Elment Orbán Viktor Lukácsékhoz és megmutatta, miért harcol

Orbán Viktor ellátogatott Lukácsékhoz, az idén év elején elhunyt húszgyermekes milliárdos vállalkozó családjához. Megjegyezte a miniszterelnök, „Lukácsék egy élet munkájával nagy dolgokat értek el: tisztességben felnőtt, sikeres gyerekek, temérdek unoka, szívből, hatékonyan felépített vállalkozás.”

Hozzátette, hogy nem azért dolgoztak, hogy „egy csapat brüsszeli bürokrata tönkre tegye az életüket, és az unokáikat is adósságba verje a háború oltárán”.