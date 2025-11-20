Amikor a hatóságok bejelentették az új ellenőrzési hullámot, ezek a »szakértők« hirtelen félretették a tudományos hanghordozást, és olyan fenyegető, radikális aktivista retorikára váltottak, amely egyértelművé tette valódi céljaikat. Kiabálás, uszítás, »felemeljük a fenekünket«, »ellenállás«, »rave-forradalom«, »hadat üzenünk« – ezek nem szakmai kifejezések. Ezek egy ideológiai mozgalom harci jelszavai. Ha valaki nyíltan úgy fogalmaz, hogy »hadat üzenünk a drogellenes háborúnak«, az világossá teszi: nem a párbeszéd, nem a probléma megoldása, hanem a konfliktus kiélezése a célja. Ez a radikalizmus pedig élesen szembemegy mindazzal, amit a szakmaiság jelent. A valódi szakértő ugyanis nem politizál, nem uszít, nem szervez utcai megmozdulást lemezjátszókkal a Parlament előtt. A valódi szakértő nem akarja átvenni az utcán a politikai irányítást. Nem agitál rave-eszközökkel. A valódi szakértő az emberek biztonságát tartja szem előtt. Aki pedig a kábítószer-használatot relativizálja, normalizálja, sőt romantizálja, az nem szakértő, hanem aktivista.

Az egyik leglátványosabb és legárulkodóbb elem az a narratíva, amely szerint a rendőri ellenőrzés »a bulizó közösség elleni támadás«. A posztokban feltűnően keveredik a politikai aktivizmus és az önigazolás: a fiatalokat próbálják meggyőzni arról, hogy a hatóságok ellenségek, a felelősség elvárása elnyomás, a droghasználat pedig »szabadság«. Ez az egyik legveszélyesebb csúsztatás. A szabadság nem akkor kezdődik, amikor valaki kontrollvesztetten fogyaszt tudatmódosító szereket. A szabadság ott kezdődik, ahol felelősség van. Ahol az ember képes dönteni, mérlegelni, nemet mondani – önmagáért és másokért. A drogaktivisták viszont éppen ezt a felelősséget próbálják elmosni. A »rave-demonstrációk« romantizálása, a bulizók hősként való felépítése, a rendőri ellenőrzés démonizálása olyan eszköz, amellyel a mozgalom saját szerepét felnagyítja, miközben relativizálja a droghasználat következményeit.

Kedvelt hivatkozási alapjuk Grúzia esete, ahol egy látványos demonstráció után enyhítették a drogjogi szabályozást. Csakhogy a drogaktivisták elfelejtik hozzátenni: az ország ma súlyos társadalmi és közegészségügyi problémákkal küzd, amelyek jó része éppen az ész nélküli liberalizáció következménye. Az a gondolat, hogy egy ország akkor »progresszív«, ha nem üldözi a droghasználatot, nem szakmai, nem tudományos és nem felelős érvelés – hanem ideológiai propaganda.