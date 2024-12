Brutálisan beleszálltak az Európai Bizottságba, ezt nem teszi zsebre Brüsszel

Bóka János kérdésesnek nevezte, hogy azok az uniós intézmények és vezetők, akik maguk is hozzájárultak a jelenlegi helyzet kialakulásához, képesek lesznek-e kivezetni az EU-t ebből a válságból. A változás érdekében az EU tagállamainak és polgárainak folyamatos nyomást kell gyakorolniuk az európai intézményekre – mondta, megjegyezve, hogy a Budapest-nyilatkozat is egy ebbe az irányba tett lépés. Kitért arra a célkitűzésre is, hogy azokat a jogállami standardokat, illetve a jogszerűség alapvető követelményeit – mint az objektivitás, pártatlanság és a tagállamok egyenlősége – , amelyeket az Európai Bizottság nagy előszeretettel szokott számon kérni a tagállamokon, a tagállamok is kérjék számon az európai intézmények működésén. E területen néhány kezdeti lépést sikerült tenni, de az európai intézmények „merev ellenállásába” ütköztek – közölte Bóka János.

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az Európai Bizottság az elmúlt tíz évben egyértelműen politikai jellegű testületként működött, amelyik a saját politikai agendáját igyekszik érvényesíteni, akár a tagállami akarattal szembehelyezkedve is. Mindezt teszik az európai alapszerződések „rendkívül rugalmas értelmezésével”, ami a jogszerűség próbáját csak „némi rásegítéssel” állja ki - fűzte hozzá. Hangsúlyozta: az EU hatékony működéséhez vissza kell térni „az alapszerződések betűjéhez és szelleméhez”, illetve ahhoz, hogy az európai intézmények az általuk gyakorolt hatáskörökre szorítkozzanak, és a közösen meghatározott feladatokat a tagállamokkal együtt és ne a tagállamok ellenében hajtsák végre.

Bóka János szomorúnak és aggodalmat keltőnek nevezte az Erasmus-ügyet, amely szerinte rámutat az EU működésének valamennyi diszfunkciójára.

A kiindulópontnak az egyik „jogállamiságinak nevezett eljárást” jelölte meg, amely az uniós forrásokhoz, illetve programokhoz való hozzáférések korlátozásán keresztül igyekszik a magyar kormányt bizonyos politikai pozíció felvételére rákényszeríteni. Ennek egyedüli célja a politikai nyomásgyakorlás; semmi köze nincs az uniós források vagy az európai alapértékek védelméhez – jelentette ki.