Elképesztő magyar hely kénytelen lehúzni a rolót Bécsben: itt vannak a részletek

Közel hét évtizedes történet ér véget 2025 novemberében: bezárja kapuit az Ilona Stüberl, Bécs legismertebb magyar kisvendéglője – írta meg a We Love Budapest. A Graben közelében működő családi étterem nemcsak a magyar gasztronómia egyik osztrák bástyája volt, hanem egy generációkon átívelő családi történet is.

Az éttermet Somlai Mihály és felesége, Vayda Ilona alapította közel 70 évvel ezelőtt. A vendéglőt 1987 óta Somlai nevelt lánya, Fodor Mária vezette, aki egyúttal az étterem utolsó tulajdonosa is. A budapesti születésű Mária hosszú és nem éppen könnyű úton került az Ilona Stüberl élére: édesanyja második férje lett Somlai Mihály, a vendéglő alapítója, akivel Bécsben kezdtek új életet. Az asszony két lányával – köztük a kamasz Máriával – csak két év után tudott hivatalosan kivándorolni.

Kép: Ilona Stüberl Facebook-oldala

A portál felidézi: az Ilona Stüberl igazi időutazás volt; olyan klasszikus kisvendéglő, amelyből már Budapesten is alig akad, nemhogy Bécs elegáns és turistákkal zsúfolt belvárosában. Hírnevét nemcsak konyhájának, hanem egyedi hangulatának is köszönhette. Megfordult itt Grosics Gyula, Puskás Ferenc, osztrák musical-sztárok, chilei–magyar üzletemberek – köztük a különc milliomos, Leonardo Farkas is.

Érdekesség: Leonardo Farkas, a chilei–magyar bányamérnökből lett showman és filantróp, egyszer 150 eurós borravalóval hálálta meg a vacsorát, de egy pörköltfolttal is „emléket hagyott” hófehér nyakkendőjén. A történet szerint Fodor Máriának hajszárítóért kellett szaladnia, hogy megmentsék az elegáns öltözéket.

A We Love Budapest kifejti: Fodor Mária közel négy évtizeden át vezette az Ilona Stüberlt, Bécs legismertebb magyar éttermét. Ez alatt az idő alatt soha nem merült fel benne, hogy megváltoztassa a vendéglő alapvető szellemiségét. Hite és küldetéstudata vezette: úgy érezte, a helyet „gondviselés” irányítja, és amíg ő hű marad hozzá, addig a szerencse is vele marad. Az évtizedek során azonban Bécs belvárosa – ahogy más nagyvárosoké is – teljesen átalakult.

A Graben elegáns sétálóutcáját ma már turisták tömegei lepik el, a helyiek lassan kiszorulnak.

Az Ilona Stüberlnek alkalmazkodnia kellett. Bevezettek nyári étlapot könnyebb fogásokkal, kis és nagy adagokkal, tökéletesítették a bécsi szeletet, és a menüt több mint tíz nyelvre fordították le. A fapados járatok felfutásával 2015–2016-tól érezhetően megnőtt a turisták száma – majd jött a Covid, ami újabb kihívást jelentett. Mária újra kinyitott, de a járvány után még nehezebbé vált a helyzet: nőtt a bérleti díj, a személyzet létszáma 3-4 főről 12-re emelkedett, hogy lépést tartsanak az igényekkel.

A kisvendéglő mindössze 30 férőhelyes bent, a teraszon további 20 ülőhely van, ezért a vendégforgást már időkeretekkel kellett szabályozni. A bécsi belváros személytelenné vált: eltűnnek a kisboltok, mesterek, javítóműhelyek, amelyek emberi arcot adtak a városnak. Ha valaki a régi, kedélyes Bécsre kíváncsi, Mária inkább a külvárosi kerületeket, például Floridsdorfot vagy a Kahlenberg környékét ajánlja.

Kép: Ilona Stüberl Facebook-oldala

Mária tavaly télen hetekig ágynak esett, és ekkor derült ki, hogy az étteremnek helyet adó társasház más terveket dédelget az üzlethelyiséggel.

A döntés tehát végleges: az Ilona Stüberl 2025 novemberében, 68 év után bezár.

A berendezést eladják, a vendéglőt felszámolják. A portál elárulja: Mária élvezi a nyugalmat, de a tétlenséget nem tudja hosszú távon elképzelni. Bízik abban, hogy új kihívások várják még – az Ilona Stüberl azonban örökké a szíve közepében marad.

Noha 2005-ben Bécs kedvenc éttermének választották a helyet,

most mégis véget ér egy korszak. A novemberi zárással nemcsak egy vendéglő, hanem egy különleges magyar-osztrák történet is búcsúzik. Az Ilona Stüberl egyszerre volt menedék a hazai ízekre vágyóknak, és emlékműve annak, milyen erőt adhat a család, a kitartás és a jó konyha.

Nyitókép: Ilona Stüberl Facebook-oldala