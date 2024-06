Svédországból üzenik: ha a magyarok ezt az utat választják, 30 év alatt minden megváltozhat

Valakinek koffeinre van szüksége, valakinek nikotinra

Milton állítása szerint a nikotinnal kapcsolatban a leggyakoribb tévhit, hogy halált okoz – valójában a halállal végződő betegségek kialakulásának jelentős részéért a füstben található káros anyagok a felelősek. A snüssz tiltásáról megjegyezte, természetesen nagyon is helyénvaló, hogy az egész világon 18 év alattiak nem használhatnak ilyen termékeket,

ám azt azért nem szabad elfelejteni, hogy eközben általános iskolás gyerekek fogyaszthatnak kólát vagy éppen energiaitalt, amiben ott a koffein és a cukor.

Ő a nikotint egyébként a koffeinhez hasonlítja, mondván, amelyik felnőttnek előbbire van szüksége Svédországban, snüsszt vagy dohánymentes nikotinpárnát vásárol, akinek pedig utóbbira, kávét. Svédországban egyébként a lakosság mindössze 3 százaléka „füstöl" 16 és 29 év között, ez a szám Európában 29 százalék.

A dohányiparban régóta szorgalmazzák, hogy az ártalomcsökkentett termékek adóterhét mérsékelni, a cigarettáét növelni kellene, ez Svédországban megtörténik, a snüssz esetében mínusz 20, a cigarettánál plusz 9 százalékkal.

A társadalomnak el kell fogadnia ezt a réteget is

A svéd egészségügyi szakértők rámutattak, bármelyik európai ország,

akár Magyarország is elindulhat az általuk kitaposott úton, de nem lesz azonnali a változás: 30 évre is szükség lehet ahhoz, hogy a statisztikákban erőteljesen megjelenjenek az ártalomcsökkentett termékek hatásai.

Leszögezték, ettől függetlenül el kell kezdeni valahol, ők is ezt tették – 25 évvel ezelőtt még 20 százalék feletti volt a cigarettázók aránya Svédországban.

Egy varsói dohányipari konferencián korábban több orvos is azt állította, kollégái elítélik őket, amiért betegeiknek az olyan ártalomcsökkentett technológiákról beszélnek, mint a hevítés vagy az e-cigaretta. Azt Milton és Fagerström is hangsúlyozta, nagy problémát jelent, ha az orvosok sincsenek a kellő tudás birtokában, hiszen így nem is tudnak segíteni a pácienseknek a leszokásban vagy a lehetséges következmények mérséklésében.