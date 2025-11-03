Ft
Éles kritikával néz szembe Szerbia: a svédek szerint Belgrád nem tesz eleget a korrupció elleni küzdelemben

2025. november 03. 22:05

Svédország szerint a szerb kormány nem hajlandó reformokat bevezetni a szólás- és sajtószabadság védelmének érdekében.

2025. november 03. 22:05
null

Svédország csökkenti a Szerbia számára nyújtott anyagi támogatását, mert Belgrád nem tesz eleget a korrupció elleni küzdelem és a jogállamiság fenntartása érdekében – jelentette be hétfőn a svéd kormány.

A közlemény szerint 

Svédország szorosan figyelemmel kíséri a szerbiai helyzetet és egy ideje úgy érzékeli, hogy a szerb kormány nem mutat hajlandóságot a reformok bevezetésére, beleértve az olyan alapvető szabadságjogok védelmét is, mint a szólásszabadság és a sajtószabadság”.

A döntés értelmében „a szerb közintézményeknek és hatóságoknak nyújtott támogatás bizonyos formáit felfüggesztik, és a továbbiakban a civil társadalom megerősítésére összpontosítanak”.

Benjamin Dousát, a svéd kormány nemzetközi együttműködési- és külkereskedelmi miniszterét idézve pedig hozzátették, hogy 

a szerbiai helyzet rossz irányba fejlődik, ami a növekvő korrupcióban, valamint a jogállamiság semmibevételében nyilvánul meg”.

„Nem számíthatnak svéd támogatásra azok az országok, amelyek nem teszik meg azon reformokat és előrelépéseket, melyeket elvárunk” – indokolta a kormány döntését a miniszter.

(MTI)

Nyitókép: Joe Klamar / AFP

Dermedve
2025. november 03. 22:22
Most, hogy ad lőszereket minden kritériumnak meg fog felelni. Még Újvidéken is béke lesz!
Cogito ergo sum
2025. november 03. 22:16
Helyzet rossz irányba fejlődik, ami a növekvő migrációval, valamint a jogállamiság semmibevételében nyilvánul meg? Ja az Swedisztán. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Leskelődő
2025. november 03. 22:16
Na igen, a szimpatikus svéd imperialisták.
elcapo-2
2025. november 03. 22:09
Mit képzelnek magukról a heringzabálók? A szerbek magas ívben tesznek rájuk.
