Éles kritikával néz szembe Szerbia: a svédek szerint Belgrád nem tesz eleget a korrupció elleni küzdelemben

Szerb muníció kerülhet az ukrán frontra: Vučić szabadon forgalmazható lőszert adna el az EU-nak
Szerinte Szerbia lőszerraktárai tele vannak, és a gyártás is felfutóban van.
Svédország szerint a szerb kormány nem hajlandó reformokat bevezetni a szólás- és sajtószabadság védelmének érdekében.
Svédország csökkenti a Szerbia számára nyújtott anyagi támogatását, mert Belgrád nem tesz eleget a korrupció elleni küzdelem és a jogállamiság fenntartása érdekében – jelentette be hétfőn a svéd kormány.
A közlemény szerint
Svédország szorosan figyelemmel kíséri a szerbiai helyzetet és egy ideje úgy érzékeli, hogy a szerb kormány nem mutat hajlandóságot a reformok bevezetésére, beleértve az olyan alapvető szabadságjogok védelmét is, mint a szólásszabadság és a sajtószabadság”.
A döntés értelmében „a szerb közintézményeknek és hatóságoknak nyújtott támogatás bizonyos formáit felfüggesztik, és a továbbiakban a civil társadalom megerősítésére összpontosítanak”.
Benjamin Dousát, a svéd kormány nemzetközi együttműködési- és külkereskedelmi miniszterét idézve pedig hozzátették, hogy
a szerbiai helyzet rossz irányba fejlődik, ami a növekvő korrupcióban, valamint a jogállamiság semmibevételében nyilvánul meg”.
„Nem számíthatnak svéd támogatásra azok az országok, amelyek nem teszik meg azon reformokat és előrelépéseket, melyeket elvárunk” – indokolta a kormány döntését a miniszter.
(MTI)
Nyitókép: Joe Klamar / AFP