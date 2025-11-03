Éles kritikával néz szembe Szerbia: a svédek szerint Belgrád nem tesz eleget a korrupció elleni küzdelemben

Svédország csökkenti a Szerbia számára nyújtott anyagi támogatását, mert Belgrád nem tesz eleget a korrupció elleni küzdelem és a jogállamiság fenntartása érdekében – jelentette be hétfőn a svéd kormány.

A közlemény szerint

Svédország szorosan figyelemmel kíséri a szerbiai helyzetet és egy ideje úgy érzékeli, hogy a szerb kormány nem mutat hajlandóságot a reformok bevezetésére, beleértve az olyan alapvető szabadságjogok védelmét is, mint a szólásszabadság és a sajtószabadság”.

A döntés értelmében „a szerb közintézményeknek és hatóságoknak nyújtott támogatás bizonyos formáit felfüggesztik, és a továbbiakban a civil társadalom megerősítésére összpontosítanak”.