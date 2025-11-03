Szerb muníció kerülhet az ukrán frontra: Vučić szabadon forgalmazható lőszert adna el az EU-nak

Szerbia készen áll arra, hogy az Európai Unió országait lőszerrel és hadianyaggal lássa el – jelentette ki Aleksandar Vučić szerb elnök a német Cicero magazinnak adott interjúban.

A szerb államfő szerint országának raktárai tele vannak, és a gyártás is felfutóban van.

„Raktáraink tele vannak lőszerrel, és még többet is gyártunk. (...) Több lőszert állítunk elő, mint Franciaország. Nem szeretném, ha úgy tekintenének rám, mint aki folyamatosan háborúzó feleket lát el fegyverrel, de Európának lőszerre van szüksége. Ezért felajánlottam az uniós partnereinknek, hogy kössenek velünk adásvételi szerződést, és vegyék meg mindazt, amink van. Ez jelentős hozzájárulás lenne az európai biztonsághoz” – fogalmazott Vučić.

Az elnök szerint Szerbia számára a fegyverexport nem politikai, hanem gazdasági kérdés.