Szerb muníció kerülhet az ukrán frontra: Vučić szabadon forgalmazható lőszert adna el az EU-nak

Kihúzta a gyufát Belgrádban Trump: több ezren tüntetnek az elnök projektje ellen
A békés tüntetők Donald Trump családjának hotelépítése ellen tiltakoztak.
Szerinte Szerbia lőszerraktárai tele vannak, és a gyártás is felfutóban van.
Szerbia készen áll arra, hogy az Európai Unió országait lőszerrel és hadianyaggal lássa el – jelentette ki Aleksandar Vučić szerb elnök a német Cicero magazinnak adott interjúban.
A szerb államfő szerint országának raktárai tele vannak, és a gyártás is felfutóban van.
„Raktáraink tele vannak lőszerrel, és még többet is gyártunk. (...) Több lőszert állítunk elő, mint Franciaország. Nem szeretném, ha úgy tekintenének rám, mint aki folyamatosan háborúzó feleket lát el fegyverrel, de Európának lőszerre van szüksége. Ezért felajánlottam az uniós partnereinknek, hogy kössenek velünk adásvételi szerződést, és vegyék meg mindazt, amink van. Ez jelentős hozzájárulás lenne az európai biztonsághoz” – fogalmazott Vučić.
Az elnök szerint Szerbia számára a fegyverexport nem politikai, hanem gazdasági kérdés.
Amikor arról kérdezték, hogy a szerb lőszer végül akár Ukrajnában is felhasználásra kerülhet, Vučić egyértelműen válaszolt:
A vásárlók azzal tehetnek, amit akarnak.”
Ezt is ajánljuk a témában
A békés tüntetők Donald Trump családjának hotelépítése ellen tiltakoztak.
Vučić hozzátette, hogy Szerbia hosszú távú szerződésekre törekszik, amelyek stabilitást biztosítanak a hazai hadiiparnak.
„Csak hosszú távú megállapodásokra van szükségünk, hogy tervezni tudjunk. Mindig is hangsúlyoztam, hogy Szerbia katonailag semleges ország, ugyanakkor teljes mértékben készen állunk az együttműködésre az európai hadseregekkel” – mondta.
A szerb elnök kijelentései arra utalnak, hogy Belgrád igyekszik megerősíteni gazdasági és védelmi kapcsolatát az Európai Unióval, miközben továbbra is fenntartja hivatalos katonai semlegességét.
Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP