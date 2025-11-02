Megvan az első magyar város, ahol betiltják a köztéren való dohányzást – a jövőben kiterjeszthetik a tilalmat

A szabályszegők akár 30 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthatnak.

Az önkormányzat szerint a döntés a város élhetőségének növelését szolgálja, és nem kizárt, hogy a jövőben más frekventált területekre is kiterjesztik a tilalmat.

Balatonfüred már korábban is lépett a közterületi rend fenntartása érdekében: szeptemberben a dohányboltok tízméteres körzetében tiltotta meg a cigarettázást és az alkoholfogyasztást, miután több lakossági panasz érkezett az ott kialakuló „kocsmai hangulatra”. A mostani döntéssel a város újabb határozott lépést tesz a kulturált, tiszta közterületek megőrzéséért.

Nyitókép: Freepik