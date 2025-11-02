Ft
tilalom Balatonfüred cigaretta dohánybolt

Megvan az első magyar város, ahol betiltják a köztéren való dohányzást – a jövőben kiterjeszthetik a tilalmat

2025. november 02. 17:18

A szabályszegők akár 30 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthatnak.

2025. november 02. 17:18
null

Balatonfüred önkormányzata újabb szigorítást vezet be a közterületi dohányzás visszaszorítására: 

a képviselő-testület döntése értelmében december 1-jétől tilos lesz cigarettázni és elektromos cigarettát használni a Gyógy-téren, valamint a Kiserdő teljes területén

– írta meg a város helyi híroldala.

A városvezetés az intézkedést a környezet védelmével és a nem dohányzók egészségének megóvásával indokolta. A tiltásra figyelmeztető táblákat hamarosan kihelyezik, a rendelet betartását pedig a közterület-felügyelők ellenőrzik majd.

Ezt is ajánljuk a témában

 A szabályszegők akár 30 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthatnak.

Az önkormányzat szerint a döntés a város élhetőségének növelését szolgálja, és nem kizárt, hogy a jövőben más frekventált területekre is kiterjesztik a tilalmat.

Balatonfüred már korábban is lépett a közterületi rend fenntartása érdekében: szeptemberben a dohányboltok tízméteres körzetében tiltotta meg a cigarettázást és az alkoholfogyasztást, miután több lakossági panasz érkezett az ott kialakuló „kocsmai hangulatra”. A mostani döntéssel a város újabb határozott lépést tesz a kulturált, tiszta közterületek megőrzéséért.

Nyitókép: Freepik

 

nemenvagyoken
2025. november 02. 19:14
Más városokban is van olyan, hogy pl. a sétálóutcán tilos dohányozni. Ez azért hülyeség, mert ha véget ér a sétálóutca, akkor onnan fél méterre már nyugodtan fújhatják a képedbe a bagófüstöt. Vagyis ott már akár simán károsodhat az egészséged. Más kérdés, hogy ezt az egészet a kutya sem ellenőrzi: rendőrök alig-alig járnak ott, ha meg igen, akkor csak sétálgatnak, beszélgetnek. A közterületesek meg összesen négyen vannak egy kisvárosra, aminek a hatékonyságát el tudjuk képzelni. A dolog egy másik aspektusa, hogy bár én nem dohányzom, és én sem szeretem, ha rám fújják a füstöt, de ezt az egészet nem így kellene kezelni, hogy akkor már szinte sehol nem lehet dohányozni, és nem így kellene a nemdohányzók (vagy akár a dohányzók) egészségét védeni.
Interista
2025. november 02. 18:58
Buszmegállóban is tilos a dohányzás. Mégis nagyon sok leül a padra és szívja. A rendőrt nem érdekli. Van más, fontosabb feladata.
Majdmegmondom
2025. november 02. 18:39
Az egész csak politika meg biznisz. Én 40 éve dohányzom és évente egyszer vagyok két-három napig megfázva. Kórházba sem voltam 30 éve. Viszont rengeteg barátom, ismerősöm halt meg fiatalon, akik nem is dohányoztak egészséges (nek mondott) életet éltek... Ez egy rossz szokás, de magánügy és a dohányoson kívül senkinek sem árt!
horvathlacilaszlo
2025. november 02. 18:38
Előző kommentemben használtam, de az összeszerelőmunkások kedvéért: ~ A "konvergál" szó azt jelenti, hogy két vagy több dolog közeledik egymáshoz, összetalálkozik vagy hasonlóvá válik.
