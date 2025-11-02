Megvan az első magyar város, ahol betiltják a köztéren való dohányzást – a jövőben kiterjeszthetik a tilalmat

Cél a dohányfüstmentes jövő – drasztikus lépésre szánta el magát a csodálatos szigetország
A november elsejétől életbe lépő szabályok a helyiek mellett a turistákra is érvényesek.
A szabályszegők akár 30 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthatnak.
Balatonfüred önkormányzata újabb szigorítást vezet be a közterületi dohányzás visszaszorítására:
a képviselő-testület döntése értelmében december 1-jétől tilos lesz cigarettázni és elektromos cigarettát használni a Gyógy-téren, valamint a Kiserdő teljes területén
– írta meg a város helyi híroldala.
A városvezetés az intézkedést a környezet védelmével és a nem dohányzók egészségének megóvásával indokolta. A tiltásra figyelmeztető táblákat hamarosan kihelyezik, a rendelet betartását pedig a közterület-felügyelők ellenőrzik majd.
Ezt is ajánljuk a témában
A november elsejétől életbe lépő szabályok a helyiek mellett a turistákra is érvényesek.
A szabályszegők akár 30 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthatnak.
Az önkormányzat szerint a döntés a város élhetőségének növelését szolgálja, és nem kizárt, hogy a jövőben más frekventált területekre is kiterjesztik a tilalmat.
Balatonfüred már korábban is lépett a közterületi rend fenntartása érdekében: szeptemberben a dohányboltok tízméteres körzetében tiltotta meg a cigarettázást és az alkoholfogyasztást, miután több lakossági panasz érkezett az ott kialakuló „kocsmai hangulatra”. A mostani döntéssel a város újabb határozott lépést tesz a kulturált, tiszta közterületek megőrzéséért.
Nyitókép: Freepik