„A magyar tényleg igazi sportnemzet. A kormányzat támogatása elképesztő, világszintű a háttér, amelyre mindenki büszke lehet!” – Per Johansson a Mandinernek

Mennyit változott Per Johansson élete, amióta Győrbe került?

Az életem új irányt vett, amikor nyolc évvel ezelőtt eljöttem Svédországból. Azóta dolgoztam Montenegróban, Romániában, Oroszországban, Hollandiában – mindenhol meg kellett tanulnom gyorsan alkalmazkodni a változó körülményekhez, és lépésről lépésre megismerni azt a kultúrát, amely befogadott. Idővel megszoktam, hogy távol vagyok az otthonomtól. Magyarországon is nyolc-kilenc különböző nemzetiségű játékossal dolgozom, igazi multikulturális közeg. Győr fantasztikus város, imádják a csapatot, kivételes helyzetben érzem magam. Barátságos a környezet, a lehetőségeink pedig páratlanok, úgyhogy hálás vagyok, hogy itt lehetek.

A mesteredző hamar belopta magát a győri szívekbe

Fotó: MTI / Krizsán Csaba

Talán már ismer minket annyira, hogy megkérdezzem: hogyan jellemezné a magyarokat?

Győri tapasztalataim alapján mondhatom, hogy barátságos, nyitott nép a magyar, hamar lenyűgözött a sporthoz való hozzáállása. A mi szurkolóinké és az ellenfeleinké is. Jó látni azt a fanatizmust, ahogy rajonganak ezért a játékért. A magyar tényleg igazi sportnemzet, kivételes, egyedi módon áll hozzá a sporthoz.