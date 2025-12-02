Egymillió ukrán család hiába kapna zavartalan szolgáltatást, nem tudná befűteni otthonát a kifizethetetlen rezsi miatt

Felpörögtek az orosz hadműveletek, Ukrajna már azért küzd, hogy átvészelje a telet
Sötét és fagyos időszak elé néz az ukrán vezetés, ha Moszkva a kellő mértékben meg tudja bénítani az energiaellátást.
Drámai ütemben növekszik a lakosság közüzemi hátraléka, miközben egyre kevesebben tudják kigazdálkodni a mindennapi kiadásokat. A második negyedévben már 106,6 milliárd hrivnyára (826 milliárd forint) emelkedett a teljes tartozásállomány Ukrajna háztartásaiban, és a fűtés, valamint a víz díja jelentette a legnagyobb terhet.
A KISZó beszámolója szerint Ukrajna lakossága egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül a közüzemi díjak terén, hiszen november elején több mint 794 ezer aktív rezsitartozási ügy szerepelt az Egységes Adósnyilvántartásban. Bár ezeket papíron még „aktívnak” minősítik, a valóságban az ügyek 60 százaléka – vagyis több mint 476 ezer – már úgy zárult le, hogy a tartozást nem sikerült behajtani. 2025-ben eddig 194 ezer új eljárás indult, amelyek jelentős része továbbra is folyamatban van.
A részletes megyei bontás szerint a keleti régiók állnak a legrosszabb helyzetben:
A következő csoport már jóval lemaradva követi őket:
A statisztikák alapján – idézve a forrást – a távfűtés jelenti a legnagyobb terhet az ukrán háztartásoknak. A teljes adósságállomány összetétele is árulkodó: a tartozások 40 százaléka a fűtéssel, 18 százaléka a vízdíjjal, 15 százaléka a gázszámlával, 10 százaléka a lakásfenntartási díjjal, 8 százaléka a szemétszállítással, míg 6 százaléka a villanyszámlával kapcsolatos. A háborús infláció és a jövedelmek visszaesése miatt éppen azok a szolgáltatások váltak megfizethetetlenné, amelyek a mindennapi élethez elengedhetetlenek.
A legtöbb eljárás a 46–60 év közötti lakosok ellen indult, ami az összes ügy közel 36 százaléka. Minden negyedik tartozás nyugdíjasokhoz köthető – ők a legkiszolgáltatottabbak a rezsidíjak növekedésével szemben, hiszen bevételeik reálértéke jelentősen csökkent az elmúlt években.
A statisztikai hivatal adatai alapján a második negyedévben a teljes lakossági rezsitartozás 106,6 milliárd hrivnyát (kb. 826 milliárd forintot) ért el.
Mindez azt jelenti, hogy csaknem egymillió ukrajnai háztartás gyakorlatilag akkor sem tudná befizetni a rezsiszámláit, ha minden közszolgáltatás zavartalanul működne. A behajthatatlan ügyek gyorsuló üteme pedig arra utal, hogy a téli időszakban tovább nőhet azok száma, akik képtelenek lesznek fűteni otthonaikat.
Nyitókép: Dimitar DILKOFF / AFP