Egymillió ukrán család hiába kapna zavartalan szolgáltatást, nem tudná befűteni otthonát a kifizethetetlen rezsi miatt

A KISZó beszámolója szerint Ukrajna lakossága egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül a közüzemi díjak terén, hiszen november elején több mint 794 ezer aktív rezsitartozási ügy szerepelt az Egységes Adósnyilvántartásban. Bár ezeket papíron még „aktívnak” minősítik, a valóságban az ügyek 60 százaléka – vagyis több mint 476 ezer – már úgy zárult le, hogy a tartozást nem sikerült behajtani. 2025-ben eddig 194 ezer új eljárás indult, amelyek jelentős része továbbra is folyamatban van.

Az ukrajnai rezsiválság mélyül: több mint 794 ezer aktív tartozási ügy, a fűtés a legnagyobb teher. Sok család a tél előtt fizetésképtelenné válik.

Forrás: Ina FASSBENDER / AFP

A részletes megyei bontás szerint a keleti régiók állnak a legrosszabb helyzetben: